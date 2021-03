Thập diện bói toán

Tương lai thành bại, duyên tình lận đận, con cái không nghe lời… là những lời phán nhuốm màu huyền bí từ các “thầy bà”, khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Trò bói toán mê tín dị đoan vẫn còn đất diễn, khi không ít người tò mò tìm đến các “thầy phán”, “thầy cúng”, “bà cô”, “ông cậu”… từ trực tiếp đến trực tuyến.



Bà N. chuẩn bị lễ cúng cắt “duyên âm” cho khách tại khu vực Lăng Ông Bà Chiểu



Đường nào cũng cắt “duyên âm”



Đánh vào tâm lý đầu năm ai cũng mong những điều may mắn, tốt lành, các “thầy”, “bà”, “cô”, “cậu” cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với những lời phán về vận mệnh trong năm mới. Dạo một vòng quanh khu vực Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM), khi hỏi thăm chỗ xem bói, 2 người đàn ông trông coi việc ở lăng đều lắc đầu không biết. Nhưng khi hỏi: “Con muốn gieo quẻ đầu năm”, một người đàn ông đang tưới cây, chỉ tận tình chúng tôi ra phía sau chỗ viết thư pháp, hỏi người phụ nữ trông coi nhà vệ sinh sẽ được gặp ngay “bà thầy”.



“100.000 đồng quẻ, coi không, coi thì tôi kêu bả vô?”, người phụ nữ ngồi phía trước lối vào nhà vệ sinh nói. Tôi gật đầu, chưa đầy 5 phút, chúng tôi được gặp “bà thầy”, người phụ nữ này giới thiệu tên N. (61 tuổi, nhà ở gần cầu Bình Lợi), vừa gặp chúng tôi, cô N. vào việc nhanh: “Hái đi con, xin ông bà cho con hái cái lá để gieo quẻ đầu năm, rồi đưa cô coi cho”.



Cầm cái lá trong tay, cô N. tiếp tục khấn: “Nay là 12 tháng Giêng, cầu đức ông bà cho con một quẻ đầu năm”. Lật tới, lật lui chiếc lá, cô N. bắt đầu hỏi tên, tuổi chúng tôi và thao thao bất tuyệt về gia đạo, công việc, tình yêu… Và “nốt trầm” trong quẻ bắt đầu, cô N. xem chỉ tay chúng tôi, dừng lại lắc đầu, thở dài: “Tuổi con năm nay sao hạn tốt quá, tháng 7, tháng 8 là lấy chồng nè, nhưng mà không được rồi, phải cắt “duyên âm” con ơi, cắt “duyên âm” tình cảm mới suôn sẻ. Cô coi ở đây từ năm 28 tuổi, hơn ba chục năm rồi mà tiền làm lễ cúng vẫn y vậy không có lên xuống 1 đồng, con tin cô đi, tiền cúng chỉ 365.000 thôi, rồi từ đây mọi chuyện tình cảm của con tốt đẹp lên không ngờ luôn. Cô cúng cho nhiều người lắm rồi, có người cúng xong mọi chuyện được như ý, họ quay lại thưởng tiền cho cô”.



Thấy chúng tôi vẫn còn lưỡng lự, cô N. kể thêm: “Làm nghề này phải có căn có số, tự nhiên có căn năm 28 tuổi cô ra đây coi; lúc đó ở đây nhiều người coi lắm, mà giờ họ lớn tuổi nên chết hết rồi, còn một mình cô thôi. Ra đây, hỏi cô N. bói lá cây là người ta biết liền. Căn nó ứng lên, cô theo học một ông thầy bên Campuchia á, con hên lắm bữa nay mới gặp cô vì dịch này cô không có qua bển, chỉ ở đây thôi. Con cúng thì cô ra chuẩn bị lễ liền, nhanh lắm chừng 10 phút thôi”. Lấy lý do có việc gấp, chúng tôi ra về và hẹn lúc khác quay lại, cô N. không quên dặn theo: “Ráng tranh thủ cúng sớm nha con, “duyên âm” cắt càng sớm càng tốt, quay lại cúng trước rằm tháng Giêng thì mới đặng nha con”.



Trong những ngày đầu năm, bói toán cũng “tràn” ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tờ giấy ghi dòng chữ “Bói. 150K/lượt” được trải dưới phố đi bộ, khách có nhu cầu đứng lại thì người đàn ông đang ngồi trên ghế xếp dọc theo phố đi bộ bước ra coi. Loanh quanh vẫn là câu chuyện cắt “duyên âm” khiến không ít người méo mặt sau khi xem.



Sau khi nghe thầy phán xong, một bạn trẻ tên L. thở dài: “Hông hiểu sao mà coi hai chỗ rồi, ai cũng nói tôi có “duyên âm” theo nên chuyện tình cảm không thuận. Lần trước, cũng nghe lời thầy kia làm lễ cúng gần 2 triệu, lần này vẫn bị tiếp”. L. rời đi và đến lượt chúng tôi, không cần hỏi có đồng ý gieo quẻ hay không, “thầy” phán nhanh: “Nhìn không ổn nha cô, có vong âm phá chuyện tình cảm đó. Muốn cắt thì thầy làm lễ cho”. Khi chúng tôi hỏi về giá cho lễ cúng là bao nhiêu và gồm những lễ vật gì, “thầy” vội vã khoát tay: “Có duyên nên thầy muốn giúp con thôi, con đồng ý cúng thì thầy mới nói giá”. Chúng tôi lắc đầu, rời đi, “thầy” vẫn nhiệt tình dặn: “Trong tháng Giêng này, thầy còn ngồi đây ít bữa, có tin thì mai quay lại vẫn còn kịp”.



“Thầy ảo” được mùa



Thập diện bói toán, gieo quẻ đầu năm cũng có đủ 1001 kiểu bói để khách hàng lựa chọn: xem chỉ tay, bói lá cây và bói từ bài ta đến bài Tây đều có đủ. Ở thời điểm hiện tại, ảnh hưởng của dịch, hạn chế đi lại… các “thầy ảo” cũng bắt đầu được mùa bói online. Nhiều fanpage trên mạng xã hội cũng chia sẻ rầm rộ bài tổng hợp những địa chỉ xem bói ở TPHCM, với hướng dẫn cụ thể, chi tiết về đường đi, số điện thoại các “thầy”, “bà”.



Click vào một trang tự xưng là cô đồng N.Q., tin nhắn tự động từ trang này yêu cầu chúng tôi để lại họ tên và ngày tháng năm sinh để gieo quẻ. Tiếp sau đó, những tin nhắn “phán” về vận mệnh, công danh, tình duyên được gửi đến, phần lớn là những điều tốt, gặt hái kết quả thành công và thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, để mọi chuyện suôn sẻ từ đầu tới cuối năm, chúng tôi cần phải làm lễ để giải một hạn nhỏ trong năm nay.



Trang cô đồng N.Q. liên tục nhắn tin yêu cầu chúng tôi để lại số điện thoại để liên lạc về chuyện làm lễ cúng. Màn “đánh bài chuồn” của chúng tôi cũng không dễ dàng gì, trang này liên tục gửi những tin nhắn khiến người ta “yếu tim” như: “Cô nhắn thì phải trả lời cô cho phải phép chứ sao im lặng”, “Chuyện tâm linh không được đùa, con để số điện thoại để cô gọi làm lễ cúng, bề trên phù hộ cho”… Và ba ngày liên tục sau đó, trang này vẫn gửi tin nhắn, phải chọn cách “block” (chặn) trang cô đồng N.Q. thì chúng tôi mới rút êm được.



Bài Tarot - một kiểu bói bài phương Tây cũng nhanh chóng được nhiều trang đưa ra các gói dịch vụ xem online, để khách hàng vừa hạn chế đi lại vừa tiết kiệm chi phí. Và đây cũng chính là màn moi tiền “thượng thừa” của các reader (người đọc bài Tarot). Kết nối với H.N. (22 tuổi) quản lý quán cà phê B. chuyên xem Tarot trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), N. yêu cầu chúng tôi chuyển tiền trước rồi các reader sẽ liên lạc. 30 phút xem trực tiếp có giá 250.000 đồng, nếu chọn online giá giảm còn 150.000 đồng. Sau khi thanh toán phí, reader liên lạc với chúng tôi qua tài khoản mạng xã hội, người này bắt đầu đưa ra yêu cầu, chúng tôi chỉ được hỏi 1 vấn đề, chỉ hỏi về hiện tại không được hỏi về tương lai vì gói xem 30 phút quy định như thế.



Đưa ra yêu cầu xem tình duyên, reader tiếp tục hỏi tên và ngày tháng năm sinh của chúng tôi để lên bài, chỉ tính riêng phần này đã mất hơn 10 phút, chúng tôi đưa ra câu hỏi, reader mất thêm 10 phút nữa để trả lời… Yêu cầu được video call (gọi điện trực tuyến) thì người này từ chối với lý do đang đau họng. Đưa ra câu kết luận cuối cùng: “Bạn nên chờ, nhân duyên từ từ đến” và kết thúc 30 phút xem online, người này gửi tin nhắn “bạn muốn xem thêm 30 phút nữa thì chuyển 100.000 đồng mình xem, còn không thì thôi”. Chúng tôi không đồng ý, người này lập tức chặn mọi liên lạc từ tài khoản mạng xã hội của chúng tôi.



Liên quan quán cà phê trên, Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi, ngụ quận 10) kể: “Tôi dính chỗ này 2 vố, rút kinh nghiệm sâu sắc bạn ơi. Online thì nó cố tình nhắn tin chậm, hoàn toàn không có thông tin gì luôn, chủ yếu là kéo giờ để mình tò mò thì chuyển tiền thêm để coi. Coi trực tiếp, tôi chọn gói 400.000 đồng, reader nói chuyện trên mây, lật lá bài nào lên cũng giải thích vòng vo, khó hiểu. Không gian quán tỏ vẻ huyền bí, cho tăng thêm phần kịch tính, chứ xem không đâu ra đâu, không có thông tin gì hết, tôi cạch mặt luôn”. Chúng tôi làm quen với quản lý một quán cà phê chuyên xem bài Tarot trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), reader tên H. của quán rỉ tai: “Giờ bạn chọn gói xem cao nhất bên quán là 600.000 đồng không giới hạn thời gian, câu hỏi, sau đó bạn sẽ được tặng phiếu giảm 50% học phí làm reader. Học chừng 2 tuần là đọc bài ngon lành, mùa này kiếm tiền hơi bị được đó nha, giới trẻ thích coi Tarot lắm, nhất là coi tình duyên”.



Niềm tin của mỗi người mỗi khác, ai cũng có quyền chọn cho mình một cách để đặt niềm tin… vì vậy mà trò mê tín vẫn còn “đất diễn” và bói không ra “ma” mà ra rất nhiều tiền, tiền từ túi khách chuyển qua tay “thầy”.





Sau hai ngày quan sát, màn cúng cắt “duyên âm” được bà N. cam kết 365.000 đồng với khách bắt đầu “đẻ” thêm lễ vật. Theo chân một khách làm lễ cắt “duyên âm”, sau khi thu 365.000 đồng, bà N. giới thiệu khách mua thêm cặp ngựa trắng bằng giấy và vàng mã với giá 250.000 đồng để cúng vong âm. Khi khách ra về, bà N. không quên gợi ý khách “thỉnh” vòng tay bình an, giá tùy tâm khách, với cam kết: “Vòng này sên phép hết rồi, cô làm phép tận bên Campuchia, đeo là may mắn lắm, làm ăn tấn tới”.



Theo KIM LOAN (SGGPO)