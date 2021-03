Loạn "thần y"- Bài 3: Ám ảnh với "thần y online"

Đang mở YouTube cho con trai nhỏ xem, anh Huỳnh Tấn K. (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) giật bắn khi màn hình chuyển quảng cáo với giọng nói lanh lảnh: “Nhà tôi chữa bá bệnh. Bà con nào có vấn đề gì về xương khớp, tê bì chân tay, nhức mỏi toàn thân, bệnh gút... thì gọi ngay cho tôi. Cam kết đã uống là khỏi 100%”.

Mẩu quảng cáo “ám ảnh” nhất YouTube mấy ngày qua và những lọ thuốc của “thần y online” tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cung cấp cho PV Báo SGGP

“Thần y YouTube”

“Giận tím người”, anh K. đành chuyển link YouTube khác cho con xem. Vừa coi qua chương trình khác được 5-7 phút, cả hai cha con tiếp tục hoảng hồn khi màn hình đột ngột xuất hiện một người đàn ông, giọng lanh lảnh: “Quý ông nào qua tuổi 45 thì chức năng sinh lý bị suy giảm. Ai… không cương cứng, xuất tinh sớm, liên hệ ngay...”. Đến lúc này, anh K. đành tắt điện thoại, không cho con xem nữa. Anh K. bức xúc: “Ớn quá! Tui không hiểu sao lại để cho chèn mấy cái loại quảng cáo này. Nhiều khi coi mấy kênh nước ngoài cũng có thấy ba cái quảng cáo này nữa mới ghê chứ”.

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lên tiếng gay gắt về các trường hợp này: “Tui để ý từ khi chú nghệ sĩ hài gì đó mất, thấy các cụ ông, cụ bà này quảng cáo trên YouTube chữa bệnh nhiều lắm. Không hiểu sao tần suất quảng cáo nội dung này quá dày đặc, chừng vài phút là xuất hiện. Nghe như lừa đảo chứ hiệu quả gì, toàn kiểu ưu đãi hôm nay mà ngày nào cũng nghe đúng câu này. Chưa kể, trên mấy kênh cho con nít coi mà quảng cáo yếu sinh lý nữa mới khổ. Có lẽ phải chung tay report (báo cáo) mấy trang này với YouTube mới được, hoặc phải đăng ký xem dạng trả tiền”.

Hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bá bệnh nở rộ tràn lan trên YouTube trong thời gian gần đây. Nhiều người ngang nhiên bỏ tiền, chèn quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh không phép. Ở rất nhiều chương trình phát trên YouTube, từ ca nhạc, hài kịch, phim ảnh, chương trình cho thiếu nhi... cứ vài phút là hiện quảng cáo.

Lần theo số điện thoại 0988.729.xxx từ mẩu quảng cáo trên YouTube chữa nhiều bệnh “khỏi là khỏi dứt điểm, không bao giờ tái lại” như gai cột sống, gút, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp…, chúng tôi gọi điện tới thì một người đàn ông bắt máy cho biết là “trung tâm đang nghe”.

Sau khi chúng tôi trình bày về việc muốn mua thuốc chữa bệnh gút, viêm đa khớp, người đàn ông nói đợi vài phút sẽ có người gọi lại. Chưa đầy 3 phút sau, số điện thoại 0793.393.xxx (mã vùng Sóc Trăng) của một phụ nữ lớn tuổi: “A lô, tôi từ chỗ trị đau xương khớp đấy! Tôi tên Lĩnh, ở Lương Sơn, Hòa Bình nhá, tới đây hỏi ai cũng biết. Mà cô bệnh gì, tính mua thuốc như nào?”.

Sau khi nghe chúng tôi trình bày mua thuốc cho mẹ già đang mắc bệnh gút, viêm đa khớp chữa hoài chưa dứt, bà Lĩnh tư vấn: “Bệnh này chúng tôi gặp nhiều và chữa dứt nhiều rồi. Chị yên tâm. Cho mẹ uống 2 tháng là khỏi thôi chị nhá. Thuốc của tôi là thuốc đông y, đã điều chế sẵn rồi, ở dạng viên, chỉ cần uống với nước thôi chứ không cần sắc nấu gì cả. 1 lọ 60 viên, nên mua 2 lọ. Cứ sáng 2 viên, tối 2 viên, uống sau khi ăn. Đây là thuốc Bách Thiên Vương, bình thường tôi bán 4-5 triệu đồng/liệu trình 2 tháng, nhưng mình “có duyên” nên tôi bán cho nhà chị 3 triệu đồng thôi, tặng kèm dầu xoa bóp”. Chúng tôi thắc mắc về thành phần của thuốc và nói bệnh này khó dứt vì đã đi nhiều bệnh viện, bà Lĩnh khẳng định chắc nịch: “Yên tâm. Bệnh này khó chữa trị nhưng cam đoan tôi chữa dứt điểm được. Nhiều người tới tôi chữa hết bệnh rồi đấy! Nếu 2 tháng không dứt điểm, tôi sẽ… bảo hành chữa bệnh tiếp cho mẹ chị”. Tư vấn xong, mặc cho chúng tôi muốn đến trực tiếp khám chữa bệnh, bà nói: “Không cần đi tới tận nhà tôi khám đâu, 1 đồng tiền thuốc 10 đồng tiền công phí lắm. Thế nhà chị ở đâu? Tôi cho mấy đứa trong nhà chuyển thuốc nhá…”.

Một chuyên gia về quảng cáo trên mạng xã hội cho biết: “Quảng cáo chữa xương khớp, các bệnh nan y trên YouTube giờ rất chuyên nghiệp. Bọn họ chạy quảng cáo link, thậm chí giả dạng MC đưa tin, lồng ghép logo các nhà đài… để người xem tin tưởng công dụng thần kỳ của thuốc gia truyền. Người lớn tuổi xem YouTube hay tin mấy cái này. Phải cẩn thận, đừng để các cụ “tra mạng”, không là bị dắt mũi mua thực phẩm chức năng cả mấy triệu bạc chữa bách bệnh mà giá gia công chưa tới vài trăm ngàn. “Shopping” mua bán thuốc trên mạng chủ yếu là mấy cái rễ cây linh tinh mà sao có người tin mới ghê”.

Ai cũng có thể thành “thần y”

Thời đại công nghệ len lỏi khắp các nền tảng, người dùng không khó để tìm mua những thứ mình muốn, kể cả những thứ xưa nay cần kê đơn, bốc thuốc từ y bác sĩ, những người có chuyên môn. Đó là các loại thuốc được rao bán online.

Chúng tôi thử nhập vai người bị sùi mào gà mà đã đi chữa khắp nơi, lên mạng tìm kiếm, chỉ mất chưa đến 1 giây, có thể hiện ra hàng ngàn kết quả khác nhau. Người bán thuốc kiêm tư vấn và nếu có nhu cầu còn kiêm cả shipper (người đưa hàng). Liên hệ vào số điện thoại 0965.372.xxx, người này tự xưng là chủ cơ sở sản xuất thuốc chuyên đặc trị bệnh sùi mào gà Thanh Xuân Đường, địa chỉ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Qua một vài lời hỏi han về tình trạng bệnh lý, người này liên tục khẳng định bệnh không thể chữa khỏi bằng thuốc tây được mà cần có nhiều liệu pháp khác nhau để chữa trị tận gốc, trong đó “sử dụng thuốc của mình được bào chế ở nhiều dạng khác nhau theo phương pháp trong uống, ngoài bôi”. Người này còn khoe, khắp vùng đều tìm tới mình và nên tìm tới sớm khi bệnh còn nhẹ.

Lướt một vòng trên các trang mạng xã hội về cách chữa bệnh này cũng có rất nhiều giải pháp được đưa ra, như “đốt điện”, dùng tia laser ở một số bệnh viện. Tuy nhiên, khi trao đổi về cách chữa trên, người này gạt ngay: “Các phương pháp này chỉ làm giảm hay mất các nốt sùi tạm thời, sau đó sẽ tái phát trở lại hoặc được bác sĩ kê cho các thuốc kháng sinh thông thường, nhưng không hiệu quả. Thuốc tây chữa tốn kém mà không hiệu quả”.

Tư vấn thêm, vị này nói, muốn điều trị tận gốc phải triệt nọc và ức chế được virus HPV. Và phương pháp tốt nhất là dùng đông y. Với lý do đã chữa nhiều loại đông y nhưng chỉ giảm một thời rồi đâu vẫn vào đấy, vị này trấn án rằng, thuốc của mình là thuốc nam thêm một vài thảo dược từ Trung Quốc cùng với các bí kíp gia truyền sẽ mang lại sự an toàn khi dùng, không có tác dụng phụ: “Thuốc ngày uống 10 viên, chia 2 lần và bôi 2 lần sáng và tối. Đã dùng thì chắc chắn 100% sẽ hiệu quả, giá trị liệu mỗi lần hết 1,4 triệu đồng”. Sau khi được cung cấp thuốc, chúng tôi cảm nhận những lọ thuốc được đóng thủ công, đơn giản, nhãn mác được dập in thô, kích thước như một lọ gia vị.

Chưa tin vào vị thuốc trên, tiếp tục liên hệ tới một cơ sở khác có trên mạng, số điện thoại 097.2752.xxx, người này tự xưng là “dì của tất cả các bệnh nhân tìm đến mình” (ai đến chữa phải gọi là dì - PV). Dì tự xưng có 30 năm kinh nghiệm chữa bệnh sùi mào gà và không đâu rẻ hơn đây, người này cũng khẳng định chữa khỏi 100%, chỉ cần chụp ảnh rồi gửi qua Facebook hoặc Zalo, không cần đến nhà. Nếu đồng ý lấy thuốc sẽ có người mang tới…

Các fanpage đủ tên gọi theo các loại bệnh cũng nhiều vô kể, đặc biệt là các nhóm chữa “yếu sinh lý”, “hiếm muộn” hay “vô sinh”. Chỉ cần click chuột vào nhóm, ngay lập tức sẽ có “thần y” hiện lên tư vấn, hỏi han bệnh tình và đưa ra các liệu pháp chữa trị nhanh chóng còn hơn cả các giáo sư ở bệnh viện. Chúng tôi lấy lý do bị yếu sinh lý và vô sinh, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc và đăng trên diễn đàn, khoảng 5 phút sau, xuất hiện nhiều “thần y” mách đủ thứ thuốc và gợi ý nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, một phụ nữ tự xưng Huyên là nhân viên bán loại thuốc mà có thể giải quyết được hết các chứng được cho là mãn tính như vô sinh, hiếm muộn. “Mãnh Hổ Vương là giải pháp điều chỉnh hết các vấn đề về tâm sinh lý. Công ty cam kết 100% hiệu quả luôn trong 1 tháng đầu tiên sử dụng”, người này quảng cáo…

Có vẻ như, theo những gì được nghe, “thần y” online luôn đúng và trên mạng xã hội bất cứ ai cũng có thể trở thành “thần y”, chữa bệnh từ xa hay gần. Hơn hết, chẳng ai “sờ gáy” mấy vị “thần y” này nên mạng xã hội trở thành kênh kiếm tiền vô cùng hiệu quả của những “thần y”, “lương y” chữa bệnh theo phong cách… lang băm.

Chỉ một vài thao tác đơn giản, chúng tôi lập tức trở thành thành viên của nhóm Thánh Thư Tạng Kinh (chữa bệnh tâm linh miễn phí) - nhóm công khai trên Facebook giới thiệu hỗ trợ chữa bệnh tà ma và nghiệp chướng mà tây y và y học cổ truyền không thể chữa được như bùa ngải, kumathong, duyên âm, ma quỷ nhập, với hơn 51.000 thành viên. Bất kỳ tài khoản Facebook cá nhân nào yêu cầu tham gia nhóm, sẽ xuất hiện một số câu hỏi yêu cầu thành viên muốn tham gia phải trả lời như: “Bạn bị bệnh âm không? Triệu chứng ra sao? Nếu bạn bớt bệnh, bạn có thể giúp người khác tìm đến với nhóm để được chữa bệnh miễn phí?”.

Qua messenger, tôi đặt vấn đề muốn được hướng dẫn chữa bệnh khi bản thân thường gặp ác mộng, sức khỏe suy sụp. Chủ tài khoản Facebook Hoa Liên (trưởng nhóm chat qua messenger) gửi ngay cho tôi phương pháp chữa trị qua 2 tấm hình. Một hình màu xanh có vẽ chữ T dính trên chữ O và hướng dẫn vẽ lại hình này ra tờ giấy, để một ly nước bên cạnh, đọc chú chuẩn đề xong thổi vào uống, còn giấy gấp làm 4 để gối đầu 3 ngày rồi đem đốt. Hình thứ 2 là hướng dẫn đọc chú đại bi trước 19 giờ hàng ngày. Tiếp tục đặt vấn đề bản thân bị bệnh tim, gan, thận nhưng không rõ nguyên nhân, uống thuốc không đỡ và đề nghị được chữa bệnh bằng tâm linh thì tài khoản trên vẫn kiên quyết hướng dẫn cứ làm theo như 2 hình trên là khỏi.

NHÓM PHÓNG VIÊN (SGGPO)