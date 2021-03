Hàng xách tay 'nở rộ' trên mạng xã hội - Kỳ 1: Nhà nhà livestream, người người livestream

Đồng Nai: Công an đột kích 'sàn livestream' trong kho hàng nghi nhập lậu từ Mỹ về



Trưa ngày 22.2, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra kho hàng nghi là hàng nhập lậu nằm mặt tiền quốc lộ 1 (đoạn qua P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) do ông Đ.D.D (49 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, trong kho hàng rộng khoảng 600 m2 đang có 20 người thực hiện bán hàng bằng hình thức livestream qua mạng xã hội Facebook, xung quanh là hàng chục nghìn sản phẩm như mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, đồng hồ, mắt kính… mang nhiều thương hiệu khác nhau... ước tổng trị giá hàng tỉ đồng.



Làm việc với lực lượng công an, ông D. chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.



Ông D. cho biết số hàng trên được chuyển từ Mỹ về Việt Nam, do khách hàng tại Việt Nam đặt mua từ bà M. (chị ruột của ông D.) livestream bán hàng trực tiếp từ Mỹ.



Hiện số hàng hóa nghi hàng nhập lậu từ Mỹ về trên bị Công an TP.Biên Hòa lập biên bản tạm giữ để điều tra làm rõ.