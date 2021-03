Băng nhóm dùng "hàng nóng" để truy sát ở miền Tây (kỳ 2): Kinh hoàng vụ giải cứu nữ tiếp viên

Trong lúc cả nước đang chào đón năm mới, tại địa phương này xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Các đối tượng đã bắn 2 phát súng để ra oai với đối thủ.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giết người, bắt, giữ người trái pháp luật. Trước đó, trong lúc cả nước đang chào đón năm mới, tại địa phương này xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Các đối tượng đã bắn 2 phát súng để ra oai với đối thủ.

TỪ HÀNH VI BẮT CÓC

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam các đối tượng: Trần Tuấn Thanh (27 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), Chung Tấn Tuấn (tự Tuấn Trấu, 25 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng), Danh Luận (24 tuổi, ngụ H.Châu Thành), Trần Văn Nam (28 tuổi), Trần Thanh Việt (26 tuổi), Liêu Hoàng Tuấn (tự Tuấn Đen, 23 tuổi), Trần Văn Thảnh (29 tuổi), Trần Văn Tài (31 tuổi), Danh Bé An (24 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi giết người, bắt, giữ người trái pháp luật.

Tuấn Trấu là đối tượng hình sự tại địa phương. Y không nghề nghiệp ổn định, nhưng thường xuyên tụ tập các thành phần hư hỏng ăn nhậu thâu đêm. Do có "số má” nên Tuấn Trấu được các chủ quán nể nang. Khoảng 15 giờ 18/1/2021, Tuấn Trấu gọi điện rủ An, Nam, Thảnh, Luận và Tuấn Đen đến uống cà phê. Sau khi than khó khăn do dịch Covid-19, Tuấn Trấu nói: "Gần cả tuần nay mới tìm được con A. (tức cô Nguyễn Thị T.A, 19 tuổi, quê Đồng Tháp - PV), gan nó chắc to bằng gan hùm. Nó mượn tiền mấy quán nhậu của anh rồi sang quán khác làm. Người ta nhờ bắt nó về làm để trả nợ".



40 thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Tuấn Trấu mở điện thoại, đưa hình cô A. cho cả nhóm xem. Theo lời Tuấn Trấu, cô A. biết mặt y và Nam nên cả hai không đến quán cô A. được. Chúng thống nhất kế hoạch bắt cóc cô này, giao nộp cho chủ quán nhậu cũ để bắt đi làm trừ nợ. Tuấn Trấu phân công các đồng bọn kiếm thuê ôtô 7 chỗ, khi đến nơi, cô A. ra chào khách thì kéo lên xe ngay. Một đối tượng trong nhóm cho rằng, chủ quán nhậu mới của cô này cũng "có máu mặt". Tuấn Trấu bảo Nam có "hàng nóng". Trước khi đi, Nam đưa "hàng nóng" cho Tuấn Đen để phòng thân.

Lập tức, các đối tượng gọi điện bảo Việt điều khiển ôtô 7 chỗ đến quán cà phê để chở Luận, An, Thảnh và Tuấn Đen đến quán nhậu, bắt cóc nữ tiếp viên. Nam đưa cho Tuấn đen 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Tuấn Trấu còn cẩn thận căn dặn: "Nếu chủ quán của A. manh động thì gọi điện liền để báo với tôi và Nam nhé!".

Nổ súng tại quán karaoke, 3 người thương vong Ngày 17/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP.Mỹ Tho điều tra vụ nổ súng tại quán karaoke X.O ở xã Đạo Thạnh (TP.Mỹ Tho), khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Rạng sáng cùng ngày, tại quán karaoke X.O bất ngờ xảy ra vụ nổ súng. Hậu quả, Nguyễn Thanh Hải (ngụ P2TP.Mỹ Tho) bị đạn bắn trúng tử vong, 2 người khác bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 vỏ đạn bằng đồng (chưa xác định loại súng, đạn). Công an TP.Mỹ Tho đã mời 35 người có mặt tại thời điểm súng nổ về trụ sở để làm rõ. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Việt lái ôtô chở 4 đối tượng trên để thực hiện âm mưu. Đến một quán nhậu ở xã Bình An (H.Châu Thành, Kiên Giang), Tuấn Đen và An vào quán. Khi vào bàn, Tuấn Đen bảo chủ quán gọi cô A. ra phục vụ. Cô này vừa cầm xô đựng nước đá đi đến bàn, An nhắn tin cho Luận và Thảnh vào quán để tiếp sức. Nữ tiếp viên đưa thực đơn cho An thì bị An cùng Tuấn Đen nắm tay lôi ra. Lúc đó, Luận và Thảnh chạy vào, hỗ trợ đồng bọn đưa nạn nhân lên xe. Cô A. kêu cứu. Nghe tiếng la thất thanh, chủ quán biết nhóm Tuấn Trấu thực hiện hành vi bắt cóc, liền gọi điện cho Phạm Văn Chiêu (23 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) nhờ giải cứu tiếp viên của mình. Lê Văn Tuấn (nhân viên quán nhậu) cùng một số đối tượng khác lái xe máy rượt theo.

ĐẾN VỤ TRUY SÁT

Thấy bất ổn, An bảo Tuấn Đen đưa khẩu súng cho mình rồi nhanh chóng xuống xe, đi xe ôm về trước để báo tin cho đồng bọn. Khi ôtô chở cô A. và các đối tượng chạy đến xã Hòa Hiệp (H.Châu Thành) thì bị nhóm Chiêu và Lê Văn Tuấn đuổi kịp. Các đối tượng này dùng xe máy chặn đầu ôtô rồi đập cửa xe, yêu cầu thả nữ tiếp viên ra. Lê Văn Tuấn dùng dao đâm bể 4 lốp xe, nhằm ngăn cản ôtô di chuyển. Lúc này, nhóm Việt khóa cửa ôtô cố thủ, chờ đồng bọn đến giải vây.



Hai khẩu súng và nhiều viên đạn bị thu giữ cùng hung khí các đối tượng tự chế

Đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, khi nhóm Chiêu đang bao vây ôtô, tạo áp lực để thả nữ tiếp viên, An, Nam, Tuấn Trấu, Tài mang súng bắn đạn cao su và hung khí đến để giải vây cho đồng bọn. Cùng đi theo, Thanh mang hung khí là cây rựa. Thấy ôtô bị đối thủ bao vây, nhóm Tuấn Trấu tả xung hữu đột. Người dân đi đường chứng kiến cảnh tượng trên đều khiếp vía. Thanh cầm hung khí xông vào chém, khiến Chiêu tử vong tại chỗ, Lê Văn Tuấn bị trọng thương. Nhóm ngồi trong ôtô cũng xông ra, dùng hung khí do đồng bọn mang theo rượt chém những người còn lại trong nhóm Chiêu.

Trong lúc hỗn chiến, Nam cầm súng bắn đạn cao su 2 phát để thị uy. Các đồng bọn của Chiêu bỏ chạy hết, 9 đối tượng nhóm Tuấn Trấu cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, đại tá Đỗ Triệu Phong (Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang) chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. Qua hơn một ngày quyết liệt truy xét, lực lượng CSHS bắt được 9 đối tượng trên, thu giữ tang vật gồm: 6 dao tự chế, 2 khẩu súng bắn đạn cao su, 24 viên đạn và nhiều tang vật khác liên quan. Hiện các đối tượng đang chờ đưa ra tòa xét xử, với bản án nghiêm khắc.



Các đối tượng chặn đầu ôtô để giải cứu nữ tiếp viên

Các đối tượng cầm hung khí để truy sát.

THANH TOÁN NHAU VÌ MÂU THUẪN KHI CHƠI GAME

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian gần đây, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên diễn biến phức tạp, nguyên nhân do sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường. Ngoài ra, ảnh hưởng từ các trang mạng xã hội tràn ngập những clip, phim bạo lực nên một bộ phận giới trẻ tập tành lối sống tiêu cực. Ngày 23/1/2021, Công an TP.Rạch Giá đang xác minh về clip đăng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên dùng hung khí thanh toán nhau trước một quán nhậu ở khu lấn biển của thành phố này.

Trong lúc lực lượng công an xác minh, 2 ngày sau, 2 băng nhóm trên tiếp tục rượt chém nhau tại khu vực lộ Liên Hương (P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) như trong phim hành động. Nhận tin báo, Công an P.Vĩnh Quang nhanh chóng có mặt, kịp thời bắt các đối tượng. Tại trụ sở công an, hàng chục thanh thiếu niên (độ tuổi từ 13 đến 18, cùng ngụ TP.Rạch Giá; thành lập 2 nhóm trên mạng Facebook, mỗi nhóm có gần 20 thành viên) khai nhận: Cuối năm 2020, có 2 người ở 2 nhóm là Bùi Đức H. (SN 2005) và Trần Văn H. (SN 2003) phát sinh mâu thuẫn trong lúc chơi game rồi đánh nhau, nhưng được can ngăn. Từ đó, Bùi Đức H. và Trần Văn H. cùng các thành viên trong 2 nhóm tìm kiếm rồi dùng hung khí rượt chém nhau nhiều lần, nhưng không ai bị thương.



Lê Tuấn Thanh và các đối tượng tham gia giải cứu nữ tiếp viên bị bắt giữ.

Băng nhóm dùng "hàng nóng" để truy sát ở miền Tây (kỳ 1): Vụ truy sát gây chấn động dư luận

Tối 23/1, 2 nhóm đối tượng tiếp tục rượt chém nhau gây náo loạn trên đường Ba Tháng Hai (P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá), nhưng không có ai bị thương tích. Trong lúc công an đang truy bắt chúng thì hôm sau, Bùi Đức H. nhắn tin cho Trần Văn H. hẹn đánh nhau. Hai đối tượng trên nhắn tin báo cho các thành viên trong mỗi nhóm Facebook chuẩn bị hung khí để "quyết chiến". Đến 19 giờ ngày 25-1, nhóm Bùi Đức H. chạy tìm nhóm Trần Văn H. tại khu lấn biển Tây Bắc, nhưng không gặp. Cả nhóm Trần Văn H. chạy đến lộ Liên Hương thì bị nhóm Bùi Đức H. phục kích. Hai bên xông vào hỗn chiến, khiến Nguyễn Văn C. (SN 2004, nhóm Bùi Đức H.) bị thương. Lực lượng công an đã có mặt kịp thời, bắt gần 40 đối cùng tang vật là hàng chục dao tự chế cùng các loạt hung khí nguy hiểm khác.

(Còn tiếp...)

Theo Dân Việt