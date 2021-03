Băng nhóm dùng "hàng nóng" để truy sát ở miền Tây (kỳ 1): Vụ truy sát gây chấn động dư luận

Lực lượng chức năng không ngờ thủ đoạn gây án dã man bởi tính côn đồ của các đối tượng. Chỉ vì món nợ vài trăm triệu đồng hay nghe lời kể của một tiếp viên..., các đối tượng sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.

Để chuẩn bị cho cuộc truy sát, một số đối tượng huy động hàng chục tên đồng bọn, kèm theo vũ khí để "dạy cho đối phương một bài học". Khi tiến hành vây bắt, lực lượng chức năng không ngờ thủ đoạn gây án dã man bởi tính côn đồ của các đối tượng. Chỉ vì món nợ vài trăm triệu đồng hay nghe lời kể của một tiếp viên..., các đối tượng sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.

Chiều 15/3, thượng tá Phạm Quốc Anh (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 20 đối tượng về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, giết người và sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm, SN 1978, ngụ P.Tân Hưng, Q7, TPHCM) và Đặng Quang Minh (tự Minh Mập, 44 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cùng bọn "đàn em" đều bị khởi tố. Đây là vụ án gây chấn động dư luận TP.Cần Thơ bởi tính chất côn đồ của các đối tượng.

CUỘC THANH TRỪNG ĐẪM MÁU

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3/3/2021, người dân đường Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bất ngờ nghe 2 tiếng súng nổ phát ra từ một quán cà phê. Sau đó, một số đối tượng cầm hung khí rượt đuổi nhau, chém loạn xạ trên đường. Một tên cơ thể đầm đìa máu, gục xuống đường. Ngay lúc đó, lực lượng Công an TP.Cần Thơ kịp thời có mặt. Các đối tượng tìm đường bỏ chạy nhưng bất thành. Trinh sát khống chế, bắt 14 đối tượng tại hiện trường, đồng thời đưa một nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.



Công an TP.Cần Thơ khám nghiệm hiện trường

Khai thác nhanh các đối tượng, Công an TP.Cần Thơ phát hiện kẻ chủ mưu là Nguyễn Thanh Bình đang bỏ trốn nên thông tin nhờ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp truy bắt. Đến khuya cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Cà Mau phát hiện xe của Bình chạy tới cửa ngõ vào TP.Cà Mau. Sau đó, có ôtô đến đón những người này về khách sạn karaoke N.H (xã Định Bình, TP.Cà Mau) thuê phòng nghỉ thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Bình được chuyển giao cho Công an TP.Cần Thơ xử lý.



Các đối tượng trong vụ án đã bị bắt

GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN BẰNG SÚNG

Theo điều tra của công an, Bình và Minh quen biết nhau. Cả 2 đều có "số má” trong giới giang hồ. Bình có tiếng tăm ở địa bàn TPHCM, còn Minh ở TP.Cần Thơ. Khi đất được quy hoạch làm khu dân cư, Bình được đền bù nhiều nền và đất. Y thường xuyên tụ tập thành phần bất hảo ăn nhậu. Tháng 5/2020, Bình đứng ra giới thiệu cho người tên Bi mượn Minh 280 triệu đồng, trong thời hạn 45 ngày. Sau đó, Bi không trả tiền nên Minh gọi điện bảo Bình trả thay vì đã giới thiệu, nhưng Bình không đồng ý. Tức giận, Minh nặng lời với Bình. Bình cho rằng số tiền không lớn, nhưng bị Minh xúc phạm nên hẹn chiều 3/3 gặp nhau tại TP.Cần Thơ để "nói chuyện".



Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường khen thưởng các đơn vị phá án

Tại buổi khen thưởng các tập thể đã tham gia khống chế, truy bắt 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn có sử dụng vũ khí quân dụng, gồm: Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an Q.Ninh Kiều, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH) và Công an P.Cái Khế, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao thành tích của các cán bộ, chiến sĩ.

Ông Trường nói: "Các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp phá án, truy bắt các đối tượng; các chiến sĩ rất mưu trí, dũng cảm, gan dạ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, lực lượng Công an đã tóm gọn 14 đối tượng tại hiện trường, thu giữ nhiều tang vật... Điều đó tạo niềm tin lớn trong nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội để người dân an tâm sinh sống, sản xuất. Cần Thơ đang nỗ lực kêu gọi đầu tư để phát triển. Thành tích phá án lần này không chỉ là một chiến công, mà xa hơn là tạo bước đệm thu hút đầu tư; bởi một xã hội an toàn, trật tự kỷ cương được giữ vững sẽ thu hút nhà đầu tư đến với Cần Thơ”.

Trưa 3/3, Bình gọi điện hẹn gặp Minh tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Biết hai bên không chỉ gặp gỡ suông, Minh gọi điện rủ hơn 10 đối tượng chuẩn bị đánh nhau với Bình. Đặc biệt, Minh còn gọi điện cho Bùi Viết Duy (tự Đen, SN 1988, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều), bảo mang theo 2 khẩu súng quân dụng K54, 1 hộp tiếp đạn (có 4 viên đạn) và 3 viên đạn đựng trong bịch nylon đến điểm hẹn. Hai khẩu súng trên Minh mua ở Campuchia vào năm 2018, nhờ Duy cất giữ.

Về phần Bình, biết Minh là tay anh chị nên y gọi điện cho người bạn ở TP.Cần Thơ là Lượng Thành Phương (SN 1990). Khoảng 15 giờ cùng ngày, Bình gọi điện cho Phương, nói có công việc nhờ "hỗ trợ". Lúc này, Phương đang đi chơi cùng một nhóm bạn từ TP.Vũng Tàu đến TP.Cần Thơ, nên rủ tất cả cùng đi giúp Bình. Cả hai bên đều chuẩn bị sẵn cho trận hỗn chiến. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nhóm Bình đến quán cà phê gặp nhóm Minh. Đôi bên xảy ra mẫu thuẫn, rồi đánh nhau. Minh bị nhóm Bình tấn công bằng hung khí.

Thấy nhóm Minh thất thế, Duy lấy khẩu súng K54 bắn 2 phát đạn vào nhóm Bình, nhưng không trúng ai. Một đối tượng khác thuộc nhóm Minh là Lê Quang Dinh (SN 1984, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều) cầm khẩu súng còn lại, nhưng không có hộp tiếp đạn. Nghe tiếng súng nổ, lại bị nhóm Bình đuổi đánh dữ dội nên nhóm Minh bỏ chạy. Cùng lúc, nhóm Phương ở gần đó cũng xông vào đuổi đánh nhóm Minh.

Duy và Dinh bỏ chạy vào một khách sạn. Dọc đường, Dinh cầm súng chĩa vào nhóm người đang truy đuổi mình, nhưng không bắn được vì súng không có đạn. Sau đó, Dinh bị 4 đối tượng vây đánh và chém, nằm bất tỉnh ở cầu thang, còn Duy trốn được vào phòng họp của khách sạn, đem khẩu súng K54 và đạn cất giấu. Dinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương, hiện sức khỏe đã ổn định.



Đặng Quang Minh, Hai khẩu súng Minh mua từ năm 2018.

Xe ôtô Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm) lái đến TP.Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng Minh, Duy và Dinh đã có hành vi bắn súng vào nhóm Bình để giải quyết mâu thuẫn. Việc Duy nổ súng nhưng không trúng ai là ngoài ý muốn của y. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội giết người. Công an TP.Cần Thơ đang điều tra mở rộng vụ án.

