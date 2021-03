Ăn sương ngủ gió: Ám ảnh 'cơ trời'

Vai trò tiên quyết của con giống



Nhiều hộ nuôi tôm khuyến cáo việc chọn giống tôm chất lượng đầu vào chiếm vai trò cực kỳ quan trọng trước thiên tai, dịch bệnh phức tạp. Hiện nay, có rất nhiều hộ chọn thả giống tôm lang (tức tôm không chất lượng, không có nguồn gốc rõ ràng) chỉ vì loại giống này thường có giá thấp hơn từ 5 - 10 đồng/con so với thị trường và được khuyến mãi “hời” tới 100%... Loại tôm lang không có sức đề kháng tốt, rất dễ bệnh, chết hàng loạt.



Một hộ chuyên nuôi tôm ở tỉnh Sóc Trăng cho biết nhờ con giống chất lượng, năm rồi bán được 144.000 đồng/kg với 2,2 tấn tôm, đủ trả hết nợ nần. Năm trước nữa do lấy tôm giống thả lang, chưa được 20 ngày nuôi thì tôm chết. Do vậy, việc chuẩn bị nguồn nuôi chất lượng sẽ là “tấm khiên” tiên quyết để bảo vệ người nuôi tôm.