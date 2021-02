Bên thềm sông Ba cổ

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch): “Trên thế giới có một số hình thức bảo tồn, giới thiệu các hố đào/di chỉ khảo cổ tương tự như Gò Đá, Rộc Tưng ở ta. Có nơi, người ta đào và đưa về bảo tàng trưng bày 1 phần địa tầng của di chỉ để người xem, nhất là giới nghiên cứu có thể hiểu được phần nào điểm khai quật mà không cần ra thực địa. Về cơ bản, họ vẫn làm nhà/mái che như Gia Lai đã làm ở An Khê để bảo vệ địa tầng, hiện vật. Gia Lai có 6 tháng mưa, ẩm nên việc có hệ thống thoát nước, chống ẩm, cạo rêu mốc ở haố khai quật đang được bảo tồn là bắt buộc. Cách làm ở An Khê đang rất tốt so với điều kiện của ta, cũng là cập nhật kinh nghiệm thế giới. Cách làm này chống được mưa tạt, bảo vệ các hố đã khai quật, có thiếu chăng là hệ thống thoát nước, công nhân vệ sinh di tích”.