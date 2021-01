Bảo vệ vùng biên, vì bình yên Tổ quốc (*): Oai hùng nơi biên ải

Không để dịch xâm nhập qua biên giới Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai - cho biết thực hiện thêm nhiệm vụ chủ công phòng chống dịch Covid-19, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 1 sở chỉ huy tiền phương; tổ chức 54 tổ chốt chặn với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, bên cạnh cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, cán bộ y tế tăng cường từ tuyến sau. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn tổ chức 30 tổ tuần tra cơ động với thành phần là cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân. Nhờ làm tốt các công tác phòng chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ngăn chặn thành công, không để dịch Covid-19 xâm nhập nước ta qua biên giới. Theo đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trong năm 2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "mục tiêu kép" - vừa tập trung phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong trạng thái bình thường mới.