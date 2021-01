BẢO VỆ VÙNG BIÊN, VÌ BÌNH YÊN CỦA TỔ QUỐC (*): "Lá chắn thép" khó vượt qua

Nghệ An: Bắt giữ 189 người xuất nhập cảnh trái phép BĐBP tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo công tác quản lý, bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến nay, BĐBP tỉnh Nghệ An đã bố trí 31 chốt với 220 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong năm 2020, BĐBP tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 99 vụ với 189 người có hành vi xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 87 vụ/140 người; khởi tố 3 vụ, 4 bị can có hành vi tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Từ đầu tháng 1 đến nay, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuần tra, chốt chặn dọc theo đường biên giới Việt - Lào, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập cảnh trái phép. Mới đây nhất vào đêm 18-1, 7 người đàn ông quê Nghệ An vượt biên từ Lào về Việt Nam qua đường mòn ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Nhờ tập trung chốt chặn, 7 người này vừa ra khỏi biên giới thì bị các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Hạnh Dịch bắt giữ. Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An - cho biết Nghệ An là tỉnh có đường biên giới với Lào dài nhất cả nước, hơn 419 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước bạn. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, rất nhiều người lao động từ Lào tìm cách nhập cảnh chui để trốn cách ly. "Với tinh thần chống dịch như chống giặc, toàn lực lượng quyết tâm ngăn chặn, bắt giữ kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới" - thượng tá Thắng nói. Đ.Ngọc