Hiện trên địa bàn TPHCM có gần 85.000 trường hợp mua nhà, đất dự án, đã vào ở nhưng chưa được cấp sổ. Có tài sản nhưng người dân phải sống trong thấp thỏm vì không có chủ quyền, mất đi quyền cầm cố, thế chấp vay vốn làm ăn.

LTS: Hàng chục ngàn căn hộ, nhà đất được người dân mua ở các dự án, đã nộp tiền, thậm chí đã vào ở nhưng không được cấp chủ quyền. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhiều vi phạm của chủ đầu tư: chậm nộp hồ sơ; đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp ngân hàng; nợ thuế, nợ tiền thuê đất; xây dựng sai phép nên không được hoàn công… Quyền lợi của dân bị”treo”, trong khi không nhiều chủ đầu tư vi phạm bị xử lý, gây bức xúc trong xã hội.

Hàng chục ngàn căn nhà chưa được cấp sổ

Mới đây, UBND TPHCM đã chỉ đạo công khai những dự án chậm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho dân; xử phạt những chủ đầu tư cố ý kéo dài thời gian và đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Chung cư Đảo Kim Cương, quận 2 (Công ty TNHH BĐS Bình Thiên An là chủ đầu tư) có gần 750 căn nhưng chỉ 2 căn được cấp sổ. Ảnh: CAO THĂNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc giữa Sở TN-MT TPHCM với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) mới đây, toàn TPHCM có 334 dự án với tổng số gần 149.000 căn phải cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư chỉ mới nộp hồ sơ xin cấp sổ cho gần 80.000 căn (trong đó, có hơn 65.000 căn được Sở TN-MT xem xét cấp sổ, gần 15.000 căn đang thụ lý giải quyết); gần 69.000 căn còn lại, chủ đầu tư và người mua nhà vẫn chưa nộp hồ sơ.

Người dân than phiền, nếu dân có kiện tụng, giăng băng rôn biểu tình thì cũng tác động không lớn vì số lượng người tham gia ít. Do vậy, chủ đầu tư không quan tâm lo hồ sơ cấp sổ cho dân.

Cụ thể như: dự án Shophouse (Khu II) của Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh với 116 căn nhưng chỉ mới nộp hồ sơ cấp sổ cho 18 căn; dự án Blue Sapphire của Công ty TNHH Kim Huỳnh với 140 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ 8 căn và chưa được cấp sổ căn nào; khu nhà ở liên lập, phường An Phú (quận 2) của Công ty CP Phát triển kinh doanh nhà với gần 190 căn nhưng chỉ mới nộp 1 hồ sơ và vẫn chưa được cấp sổ căn nào; dự án khu dân cư phường 7 của Công ty CP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân với hơn 100 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ 1 căn và cũng chưa được cấp sổ; chung cư D1 Phú Lợi của Công ty TNHH SXKD Hai Thành với 330 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ 8 căn và chỉ 1 căn được cấp sổ; dự án Mê Ga của Công ty TNHH Đô thị Mê Ga với 160 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ 1 căn và chưa được cấp sổ; KDC Phú Xuân của Công ty CP Vạn Hưng Phú với hơn 250 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ 18 căn và chưa căn nào được cấp sổ…

Công ty CP Phú Sơn Thuận (chủ đầu tư Cao ốc Xi Grand Count Lý Thường Kiệt, quận 10) là một trong 5 doanh nghiệp bị đề nghị xử lý do chậm nộp hồ sơ cấp chủ quyền cho dân. Ảnh: CAO THĂNG

Bà N.M.T. (quận Bình Tân) bức xúc cho biết, bà mua nhà đất dự án, đã xây nhà ở 4 năm nay nhưng mỗi lần yêu cầu chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận thì họ hứa hẹn mãi. “Chúng tôi sống trong nhà của mình mà nơm nớp lo sợ vì chưa được cấp sổ, sợ tranh chấp”, bà T. nói. Trong khi, chị N.T.K. cho biết, chị mua nhà ở dự án quận 7 xây dựng ở nhiều năm, giờ yêu cầu chủ đầu tư làm sổ thì được trả lời công ty đã bán cho chủ mới; dân tự gởi hồ sơ lên quận thì mẫu nhà công ty cung cấp không đúng thiết kế, thế là không thể hoàn công cấp sổ được. Người dân muốn sang nhượng, cầm cố đều không được.

Dự án lớn càng trầm kha

Tưởng mua nhà ở các dự án lớn, có tên tuổi thì an tâm, thế nhưng theo ghi nhận, hàng loạt dự án lớn cũng chậm tiến hành hồ sơ cấp sổ cho dân. Một số dự án có số lượng đến hàng ngàn căn hộ, nền đất nhưng vẫn còn nợ sổ của dân gồm: dự án phường Phú Mỹ của Công ty Đức Khải (3.000 căn); dự án KDC phường 7 của Công ty CP Đầu tư và địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn (1.600 căn); chung cư Thế Kỷ (The Era Town) của Công ty CP ĐTKD tổng hợp Thịnh Phát (470 căn); dự án The Vista của Công ty liên doanh TNHH Capitaland Vista (hơn 300 căn); dự án Sài Gòn Pearl của Công ty TNHH Việt Nam Land SSG (1.000 căn); dự án phường Bình Chiểu của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (750 căn); dự án Savico của Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (1.650 căn); dự án phường Tam Bình của Công ty TNHH SX-TM Lan Phương (gần 1.500 căn); dự án Areco của Công ty CP TM Du lịch Bình Dương (400 nền); KDC Nhà vườn du lịch Phước Lộc của Công ty TNHH XD KD nhà Phước Lộc (634 căn); KDC 13E của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (gần 1.200 căn); khu Hiệp Thành của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 (gần 900 căn).

Một khối lượng căn hộ “khủng” được bán ra, dân nộp tiền đủ nhưng đến giờ vẫn chưa có sổ hợp pháp.

Bên cạnh đó, một số dự án quy mô lớn, thương hiệu nổi tiếng cũng nợ sổ của dân. Nhiều dự án ngàn căn nhưng chỉ cấp sổ được một phần nhỏ như Garden View Villas của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (với hơn 2.700 căn); dự án Vinhome Central Park (Lanmark Plus) - với 935 căn; dự án Riverside Residence (P5) của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (hơn 670 căn); Công ty đầu tư BĐS Sài Gòn Thương Tín - Công ty CP Gamuda Land (600 căn).

Một số dự án khác cũng chỉ có vài căn đuợc cấp sổ như Sky Garden (R1-3) của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (với gần 1.800 căn nhưng chỉ 3 căn được cấp sổ); chung cư Đảo Kim Cương của Công ty TNHH BĐS Bình Thiên An (gần 750 căn nhưng chỉ 2 căn được cấp sổ); dự án Green Villas của Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Đại Phúc (hơn 1.000 căn nhưng mới cấp sổ được 3 căn); KDC Phong Phú của Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Phúc (hơn 2.100 căn nhưng chỉ cấp sổ được 19 căn); KDC Phi Long 5 của Công ty TNHH TV ĐT Phi Long (hơn 200 căn nhưng chỉ nộp hồ sơ cấp sổ được 3 căn)…

Trong số hơn 300 dự án chậm nộp hồ sơ cấp chủ quyền cho dân, chỉ có 5 doanh nghiệp bị đề nghị xử lý, gồm: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (chung cư Topic Garden, quận 2); Công ty Địa ốc Phú Long (dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè); Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng (chung cư 132 Bến Vân Đồn, quận 4); Công ty CP ĐT Maeda Thiên Đức (chung cư sao Z1, quận 2); Công ty CP Phú Sơn Thuận (Cao ốc Xi Grand Count Lý Thường Kiệt, quận 10).

