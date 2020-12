Ghen ơi là ghen: Cuồng ghen

Ghen cũng là 'gia vị' của tình yêu. Nhưng cuồng ghen thường gây hệ lụy xấu, có thể phá vỡ hạnh phúc, thậm chí đem đến bi kịch.



Vụ đánh ghen giữa hai cô gái chỉ mới 19 tuổi tại Sóc Trăng

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, bệnh cuồng ghen là do rối loạn ám ảnh cưỡng chế tình cảm (ROCD), một dạng của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Đây là một rối loạn lo âu, khiến người phụ nữ hoặc đàn ông có những ý nghĩ, cảm xúc lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Điều đó thường dẫn đến những hành vi không kiểm soát được.

Ghen bóng, ghen gió

Nửa đêm, Quang bàng hoàng thức giấc vì không hiểu tại sao cô vợ tát một cái như trời giáng và còn bị cắn vào vai đến rớm máu. Hỏi cô vợ thì mới vỡ lẽ, trong cơn mơ anh gọi một phụ nữ tên Thảo.

Chỗ bạn bè nên tôi mới hỏi Quang: “Ông có yêu con Thảo nào đó không?”, Quang trải lòng: “Thảo là cô bạn cùng công ty, hàng ngày làm việc với nhau hay gọi tên, nó vô thức đi vào giấc ngủ chứ có yêu đương gì đâu”. Gã cho biết thêm, kể từ cái đêm “định mệnh” đó, cô vợ phong tỏa tất cả những danh bạ có tên Thảo.

Anh H. (TP.HCM) làm giám đốc kinh doanh một công ty giày dép. Công việc của anh thường xuyên đi tỉnh và tiếp khách. H. cưới Y. quê miền Tây được hai năm đành phải chia tay vì Y. “ghen không thể tưởng tượng nổi”.

Người viết có lần tá hỏa khi chứng kiến Y. ghen ngay tiệc cưới. Lần đó, H. và Y. cùng dự tiệc cưới người bạn. H. ngồi gần một cô gái khá xinh. Thoạt tiên, Y. liếc ngang liếc dọc, lườm nguýt cô gái. Nhưng sóng gió thật sự nổi lên khi H. lịch sự gắp thức ăn cho cô gái trước khi gắp cho vợ và mọi người. Bất thình lình Y. đứng dậy chỉ tay vào mặt chồng sừng sộ: “Nó là gì của anh mà anh gắp cho nó trước?”. Lúc đó, cả bàn “đứng hình”...

Tôi rất thân với H. nên có lần uống tê tê, H. bật mí: “Vợ cũ của tôi ghen tàn canh quá. Mỗi lần tôi đi công tác về là nó bắt tôi đem quần chíp cho nó kiểm tra rồi còn ngửi khắp người nữa. Mình mới đi xa về mệt đừ mà nó bắt phải “trả bài” liền. “Trả bài” thấy tinh dịch ít là nó nghi ngờ mình đã “đi” với phụ nữ nào đó rồi. Thế là nó gào khóc, cấu xé...”.



Vụ đánh ghen tại Quốc Oai, Hà Nội

Cũng cuồng ghen mà cô S. thường xuyên kiểm tra “trinh tiết” của chồng bằng cách không ai nghĩ ra. Theo đó, chồng cô về nhà trễ bất thường thì phải ngồi vào chậu nước ấm. Theo S., nếu đàn ông có dùng “áo mưa” quan hệ thì chắc chắn bằng cách thử này sẽ phát hiện được khi thấy... lớp váng mỡ nổi lên (!?).

Thỉnh thoảng tôi bị làm “sọt rác” cho phụ nữ trút bầu tâm sự. Có lần cô bạn tên Q. thú thật: “Phụ nữ rất nhiều người cuồng ghen, mình cũng vậy. Cứ nhìn thấy ổng cười, nhìn hoặc nhắn tin cho người phụ nữ nào lạ, trẻ đẹp hơn mình là mình nổi cơn tam bành. Điện thoại ổng mình đập không dưới 10 chiếc vì ghen vô cớ”. Sau 10 năm chung sống, họ chia tay vì một lý do “trớt quớt”. Q. đọc được tin nhắn của một cô gái trong điện thoại của chồng: “Em xấu nhưng cơ cấu em ngon phải không nào?”.

Sau khi chia tay, Q. kể với tôi: “Mình ghét cả chiếc xe ổng mua cho mình, ghét cả chiếc chén ổng thường dùng ăn cơm, chiếc gối ổng nằm nên xe thì bán, các thứ còn lại cho vào sọt rác”. Tôi nói với cô bạn: “nhà thơ Xuân Diệu thể hiện “trình ghen” trong bài thơ Ghen cũng chưa sánh bằng bà”. Q. nghe rồi cười buồn.



Cảnh đánh ghen trong tranh Đông Hồ

Hoạn Thư cũng chào thua

Hoạn Thư được xem là nhân vật ghen tuông nhất lịch sử văn học Việt Nam. Đành rằng, Hoạn Thư có thuê bọn Ưng Khuyển đánh phủ đầu Kiều, “Bắt khoan bắt nhặt đến lời/Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay”, hay bắt Thúy Kiều đàn hầu hạ... Nhưng các kiểu ghen của Hoạn Thư vẫn “nhân từ, độ lượng, trí tuệ và độc đáo” (như nhà nghiên cứu Tạ Quang Khôi nhận định).

Phụ nữ thời nay ghen kinh hoàng hơn thế. Chuyện đánh ghen ly kỳ hơn cả phim xuất hiện nhan nhản trên mạng. Vào các diễn đàn “Đánh ghen thuê”, “Đánh ghen thời @”, “Hội chị em có chồng ngoại tình”, “Biết thế Đ lấy chồng”... Ai cũng choáng vì các màn đánh ghen.

Năm 2018, trên mạng xã hội chia sẻ clip một phụ nữ đánh ghen lột đồ, tưới nước mắm và ớt vào tình địch ở TP.Thanh Hóa. Theo đó, cô gái là chủ một tiệm spa, quan hệ với một người đã có vợ, bị cô vợ đánh ghen. Một đạo diễn phim (bạn tôi) bảo: “Đó là một cảnh mà ngay cả đạo diễn cũng khó có thể nghĩ ra”.

Soi chỗ kín tìm “dấu vết ngoại tình”

Đàn ông cũng có người “mắc bệnh” cuồng ghen. Anh C. (ngụ Q.Bình Tân, TP. HCM) lấy được cô vợ xinh đẹp tên T. Do đẹp, nên trước lúc lấy chồng, T. như thỏi nam châm hút các chàng trai. Khi đã chính thức thành vợ chồng, nhưng C. chưa bao giờ thôi nghi ngờ “tình cũ không rủ cũng tới” của vợ. Có tiệc họp lớp buổi tối, T. đi về hơi muộn, thế là C. gây sự. Theo T. kể, ông xã ghen cuồng đến mức soi cả chỗ kín của vợ để xem có gì “bất thường” sau khi đi dự tiệc về muộn không. “Ngày tôi đi sinh đứa con đầu lòng, chồng còn mang theo nhị khúc phục ở bệnh viện. Tôi hỏi mang nhị khúc vô bệnh viện làm gì. Ổng nói, có thằng người yêu cũ nào của tôi tới thăm là xử liền”, T. ngao ngán kể.

Vào Google nhập từ khóa “clip đánh ghen”, dễ dàng tìm thấy hàng loạt clip có những cảnh đánh ghen “kinh dị” như lột đồ, cắt tóc, rạch mặt, xát muối ớt vào vùng kín của tình địch... Đơn cử vụ đánh ghen ở An Giang vào tháng 4.2019. Người vợ thuê người đánh ghen rạch mặt tình địch với giá 100 triệu đồng. Trong vụ đánh ghen này, những người phạm tội đã lãnh bản án từ 2 năm đến hơn 3 năm tù.

Những màn đánh ghen như... phim không chỉ dành riêng cho những người vợ lớn tuổi mà còn xảy ra với người rất trẻ, mới chỉ là bồ bịch. Tháng 5.2018, cộng đồng mạng xôn xao vì cô gái tên Y. (19 tuổi, ở Sóc Trăng) bị một cô gái khác cùng tuổi đánh chảy máu mũi, lột hết đồ, kéo ra đường để cảnh cáo vì dám léng phéng với nhân tình cô. Gần đây, vào tháng 8.2020, cô gái tên Th. mới 17 tuổi ở TP.Quy Nhơn cũng bị nhóm thanh niên đánh đập, lột đồ rồi tung clip lên mạng do mâu thuẫn tình ái.

Những cơn cuồng ghen mất kiểm soát khiến người đi đánh ghen trở thành kẻ phạm tội hủy hoại thân thể của người khác cũng khá phổ biến. Báo Thanh Niên trước đây đã đề cập đến vấn nạn này trong loạt phóng sự Nỗi đau a xít. Bi kịch hơn, khi người cuồng ghen đoạt mạng của vợ, chồng hoặc tình địch chỉ vì ghen tuông mất kiểm soát.

(còn tiếp)

Đánh ghen gây thương tích có thể bị tù chung thân

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo Nghị định 167/2013, người đánh ghen có hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của “tình địch” thì có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Đánh ghen gây thương tích từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: dùng a xít, hóa chất, hung khí nguy hiểm... sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Trường hợp tỷ lệ thương tích trên 30%, phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc chung thân.

