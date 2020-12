Báo động hồ, đập mất an toàn

1.200 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp Báo cáo kết quả giám sát an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho thấy hiện trên cả nước có 7.570 đập, hồ chứa đã đưa vào vận hành khai thác, trong đó có 401 đập, hồ chứa thủy điện. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hơn 7.000 hồ thủy lợi đang hoạt động, được phân bố tại 45/63 tỉnh, thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong tích nước chống hạn, cắt lũ, bảo đảm an toàn vùng hạ du... nhưng đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ gây thảm họa nếu xảy ra sự cố. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết qua kết quả tổng hợp từ các địa phương, trước mùa mưa lũ năm 2020, cả nước có 1.200 hồ, đập chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp (gồm 700 đập bị thấm qua thân hoặc nền đập; 1.201 đập bị xói lở, sạt mái; 656 bị hư hỏng thân tràn; 521 cống lấy nước dưới đập bị hư hỏng hoặc thấm qua mang cống); trong đó có 200 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ. Riêng các tỉnh Trung Bộ có 426 hồ chứa hư hỏng, 77 hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ. Đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung cũng đã khiến nhiều hồ chứa bị hư hỏng: Hồ chứa Dạ Lam, hồ Trởm, Hóc Trọ, Cây Gạo (tỉnh Quảng Bình) và A Lá, Bến Ván (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị xói, sạt lở mái đập do ảnh hưởng của thấm qua thân đập; Rào Đá (tỉnh Quảng Bình), đập Nam Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) do xả lũ với lưu lượng lớn gây xói lở hạ lưu hoặc hư hỏng bể tiêu năng... Văn Duẩn