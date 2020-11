Quân khuyển biên phòng lên rừng, xuống biển

Hội thao quân sự quốc tế - Army Games là sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Khai mạc lần đầu tiên vào tháng 8.2015, đến nay đã có hơn 30 quốc gia tham gia tranh tài với nhiều nội dung thi đấu. Năm 2020, lần đầu tiên nội dung huấn luyện chó nghiệp vụ “Người bạn trung thành” được quân đội ta tham gia. Tháng 4.2020, Trường trung cấp 24 biên phòng được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thành lập đội tuyển huấn luyện để tham gia tranh tài thi đấu tại Army Games 2020. Quá trình triển khai luyện tập, nhà trường đã nghiên cứu rất kỹ từng nội dung bài thi tại Army Games và tìm ra những điểm khác biệt so với luyện tập hằng ngày. Ví dụ như, bài huấn luyện phòng thủ yêu cầu rất cao, chó nghiệp vụ phải cắn nhiều lần, điều khiển khẩu lệnh hoàn toàn từ xa và được coi là một nội dung khá phức tạp, bởi đặc thù của nhà trường là huấn luyện phục vụ cho công tác ở các tuyến biên giới; do vậy, HLV và chó nghiệp vụ luôn đi cùng nhau; bài vượt vật cản là nội dung khó khăn nhất vì tường ván cao 1,8 m, từ trước tới nay các HLV và chó nghiệp vụ của ta chưa tập bao giờ và toàn đội tuyển đều phải tự mày mò, nghiên cứu để luyện tập đạt kết quả tốt nhất. Ngày 9.8.2020, đội tuyển lên đường tham gia Army Games 2020. Sau hơn 1 tuần thi đấu, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 4/6 nước tham gia, là đội tuyển duy nhất lần đầu tiên tham gia đã đoạt giải thưởng gồm: cúp vàng giải 3 Đồng đội bài thi “Tay súng thiện xạ”; cúp vàng cho đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong cuộc thi; thượng tá Lê Mạnh Hưởng, Đội trưởng đội tuyển chó nghiệp vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam, được trao tặng huy chương Đội trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tài; thiếu tá Vũ Khắc Biên và chó Mai Lốc đoạt huy chương bạc trong bài thi “Tay súng thiện xạ”; trung úy Nguyễn Trọng Nghĩa được trao giải vận động viên có nhiều cố gắng nhất cuộc thi. (Theo đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng Trường trung cấp 24 biên phòng)