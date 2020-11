Manh áo bạc vì dịch: Quay cuồng trước 'bão'

ILO cảnh báo lao động trẻ có thể thành “thế hệ bị phong tỏa” Trả lời Thanh Niên, bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, cho biết lao động trẻ dễ bị tổn thương khi kinh tế suy thoái, họ thường là “đối tượng cuối cùng được tuyển dụng và là đối tượng đầu tiên bị sa thải”. Họ thường làm các công việc có tính ổn định và tiền lương thấp hơn so với người trưởng thành. Hàng trăm triệu lao động trẻ (15 - 24 tuổi) là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do chưa có thâm niên trong công việc hoặc làm việc trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một nghiên cứu gần đây của ILO chỉ ra trong số thanh niên trên thế giới, hơn 70% những người đang học hay vừa học vừa làm từ khi dịch bùng phát phải chịu tình trạng trường học đóng cửa; khoảng 17% từng có việc làm (phần lớn trong độ tuổi từ 18 - 24, làm thư ký, dịch vụ, bán hàng...) trước đại dịch nay đã phải ngừng việc. Theo bà Valentina Barcucci, tác động tiêu cực của dịch với thanh niên trên 3 phương diện: gián đoạn việc làm; gián đoạn việc học tập; khó khăn trong quá trình chuyển tiếp từ trường học đến việc làm. Ở Việt Nam, tỷ lệ tham gia thị trường lao động của người trưởng thành giảm mạnh trong quý 2 và bắt đầu phục hồi trong quý 3 năm nay, nhưng với lao động trẻ thì không. Do tỷ lệ NEET (tình trạng lao động trẻ không có việc làm nhưng cũng không tham gia đào tạo) duy trì ở mức tiền khủng hoảng, phần lớn người trẻ được đào tạo đã rời khỏi lực lượng lao động trong quý 2. ILO kêu gọi những chính sách cấp bách, quy mô lớn và chú trọng vào vấn đề việc làm kết hợp với các chính sách hỗ trợ về kinh tế, nhằm ngăn chặn tình trạng thanh niên thời kỳ này trở thành một “thế hệ bị phong tỏa”. Chính phủ cần đưa ra các biện pháp toàn diện như hỗ trợ học hành, học nghề và phát triển kỹ năng; trợ cấp tiền lương cho thanh niên, khuyến khích khởi nghiệp kinh doanh; kêu gọi thanh niên tham gia vào quá trình xây dựng chính sách và đối thoại xã hội...