Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Rừng tự nhiên không ngừng "chảy máu"

Giật mình và suy ngẫm Những ngày gần đây, khi Quảng Nam liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, một hình ảnh có thể đã quá quen thuộc với người dân địa phương nhưng khiến nhiều người thật sự giật mình và suy ngẫm. Đó là cảnh tượng cây rừng, gỗ, củi mục theo dòng nước đổ về ken kín lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (nối huyện Nam Trà My và Bắc Trà My), thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn). Trong số hàng ngàn mét khối gỗ trôi nổi giữa lòng hồ thủy điện này chắc chắn có không ít là "di sản" của lâm tặc sau những vụ phá rừng.