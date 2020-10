Trên đỉnh núi thiêng Bạch Mã - Kỳ 5: Rừng chim đặc biệt

Đến nay, đã ghi nhận được 363 loài chim tại Bạch Mã, chiếm 40% tổng số loài chim của Việt Nam. Trong đó có 16 loài nguy cấp đã ghi trong Sách đỏ VN. Tại Bạch Mã có 15 loài động vật đặc hữu của Việt Nam thì chủ yếu tập trung vào lớp chim (chiếm đến 13 loài), điển hình có các loài: gà lôi trắng, gà lôi lam mào trắng, gà so Trung Bộ, gà so họng hung... Do tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn các loài chim, Bạch Mã được công nhận là một trong số các vùng chim quan trọng tại Việt Nam, là một trong những thành viên của chương trình hành động bảo tồn gà lôi lam mào trắng. (Nguồn: Vườn quốc gia Bạch Mã)