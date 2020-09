Nhọc nhằn đời phu đá - Kỳ 1: Treo mình trên vách đá

Ngày 17-6-2020, tại mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến phu đá trẻ Trần Văn Thành (19 tuổi, trú tại xã Trù Sơn) tử vong. Đến ngày 24-6-2020 lại xảy ra vụ tai nạn tại mỏ đá Minh Tiến (Công ty CP ĐTXD và TM An Sơn ở thôn Đồng Tâm, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thủy, 37 tuổi, quê ở thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Cả hai là thợ khoan núi, đều ngã do đang khoan, xử lý đá ở độ cao cả 100m. Điều đáng nói là cả hai mỏ đá này từng để xảy ra nhiều vụ tai nạn.