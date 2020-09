Điểm nóng ma túy ở ngã ba Đông Dương

Theo thống kê của Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum), trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã triệt phá 21 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về VN, bắt giữ 35 nghi phạm. Trung tá Vũ Văn Thái, Phó trưởng Công an H.Ngọc Hồi, cho biết nhận thức về pháp luật của người dân bản địa ở xã Bờ Y còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, do kinh tế khó khăn nên một số người dân bị dụ dỗ, mua chuộc. Bên cạnh đó, do chuyên đi rừng nên những người vận chuyển ma túy rất thông thuộc các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới dài 47 km. Các nghi phạm cầm đầu đường dây rất tinh vi, những người vận chuyển thường không biết mặt nhau nên công tác đấu tranh, triệt phá gặp nhiều khó khăn.