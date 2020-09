Cờ Tổ quốc trên tuyến đầu - Kỳ 2: Nắng gió đảo xa

Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và các nhà giàn thuộc DK1 (Bà Rịa - Vũng Tàu), cờ Tổ quốc luôn tung bay, bấp chấp nắng mưa, giông bão.



Nghi thức duyệt đội ngũ trong lễ chào cờ trên đảo Trường Sa ẢNH: MAI THANH HẢI 33 điểm đóng quân trên 21 đảo của bộ đội lữ đoàn 146 (Vùng 4 hải quân) ngoài quần đảoTrường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và 15 nhà giàn trên 7 bãi cạn thuộc thềm lục địa phía nam do bộ đội tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 hải quân) đóng giữ, chỗ nào cũng rực đỏ màu cờ Tổ quốc. Duyệt đội ngũ trong lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây (Trường Sa) ẢNH: MAI THANH HẢI

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng, nguyên chính ủy Vùng 4 hải quân nhớ lại thời điểm đầu tháng 4.1978, khi ấy mới là thiếu úy - chính trị viên, chỉ huy phân đội 17 người theo tàu HQ-681 từ Cam Ranh ra đóng giữ đảo Trường Sa Đông: “Đổ bộ lên Trường Sa Đông thuận lợi hơn các đảo chìm bởi đây có phần nổi. Nhưng cũng vì nổi nên chim biển tập trung kín đảo, bộ đội phải đuổi chim bay sang chỗ khác để lấy chỗ dựng nhà bạt. Những ngày đầu, lính tráng không ăn không ngủ được vì rệp chim đốt khắp người, phải lấy thuốc đỏ bôi cho đỡ bị cắn...", ông Vượng nhớ lại vậy và trầm ngâm: "Hành trang đi đảo hồi ấy, ngoài trang thiết bị, vũ khí khí tài, quân tư trang cá nhân, không thể thiếu những lá cờ Tổ quốc. Mình là chính trị viên, phải bớt đồ cá nhân để mang theo cờ. Vài chục lá, đầy lưng ba lô. Nhiều thế mà vẫn thiếu bởi sóng to gió lớn, có khi treo vài ngày là bạc màu, rách toạc. Tàu tiếp tế 1 năm chỉ ra 1 - 2 chuyến, nên phải khâu vá cẩn thận từng lá cờ, treo đi treo lại. Ngoài đảo, lá cờ không chỉ khẳng định chủ quyền Tổ quốc mà còn là niềm tin, sự mong ngóng của bộ đội hướng về đất liền, nên quý lắm!".



Duyệt đội ngũ trên đảo Sinh Tồn ẢNH: MAI THANH HẢI

Ở Trường Sa và nhà giàn DK1 bây giờ, cờ Tổ quốc không chỉ rực đỏ trên cột cờ chính, bia chủ quyền, mà còn tung bay trước các khu nhà, đơn vị và các xuồng CQ, CV của đảo.

Trên các đảo chìm và nhà giàn, bộ đội còn in cờ Tổ quốc lên vách tường, bảng sắt để khi gió to, không may cột nghiêng đổ, vẫn còn những bóng cờ in khẳng định chủ quyền.



Biên đội Su-30MK2 bay tuần tra trên đảo Trường Sa, ngang qua cờ Tổ quốc và bia chủ quyền. ẢNH: MAI THANH HẢI

Thượng tá Lương Xuân Giáp, chính ủy lữ đoàn 146 (Vùng 4 hải quân), trưởng thành từ chiến sĩ bảo vệ đảo, từng kinh qua chức trách chính trị viên ở nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa, kể: "Những ngày gió to, việc quan tâm đầu tiên là lá cờ treo trên đảo. Những lúc bão biển, khi ngớt ra ngoài, cái nhìn đầu tiên lá cờ Tổ quốc trên đỉnh cột".

Thượng ta Giáp khẳng định: "Trong bất cứ tình huống nào, dù điều kiện hoàn cảnh nào, các đảo cũng phải duy trì bảo vệ cờ. Đó là quốc gia, quốc thể và điểm tựa cho bộ đội Trường Sa".



Cờ Tổ quốc tung bay trêm đài quan sát của nhà giàn DK1/11 Tư Chính C ẢNH: MAI THANH HẢI

Hình ảnh cờ Tổ quốc trên các đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, do phóng viên báo Thanh Niên ghi lại, qua các chuyến công tác dài ngày.



Chiến sĩ trực canh trên đảo Trường Sa Đông. ẢNH: MAI THANH HẢI

Cờ Tổ quốc trên đảo chìm Đá Đông B ẢNH: MAI THANH HẢI

Trên đảo chìm Đá Lớn B ẢNH: MAI THANH HẢI

Chiến sĩ trực canh trên nóc nhà giàn DK1/21 Ba Kè D ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ trên đảo Sinh Tồn ẢNH: MAI THANH HẢI

Chào cờ trên đảo Trường Sa ẢNH: MAI THANH HẢI

Quân kỳ Quyết thắng của đảo Song Tử Tây ẢNH: MAI THANH HẢI

Cờ Tổ quốc bay trong gió bão trên đảo chìm Tốc Tan B ẢNH: MAI THANH HẢI

Cờ Tổ quốc trên đảo chìm Phan Vinh B ẢNH: MAI THANH HẢI

Cờ Tổ quốc đỏ rực trên nhà giàn DK1/15 Phúc Nguyên B ẢNH: MAI THANH HẢI

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh đảo chìm ở Trường Sa ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo Mai Thanh Hải (Thanh Niên)