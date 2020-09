Chợ dâu tây biên giới

Không có lô hàng mở tờ khai hải quan nhưng dâu tây vẫn được bán ở bãi xe gần cửa khẩu Kim Thành, ảnh chụp ngày 14-9-2020 - Ảnh: V.TUẤN Sau khi nhận được văn bản cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm của Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 3-8 Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã có văn bản yêu cầu các chi cục kiểm dịch thực vật đưa mặt hàng dâu tây vào kiểm tra chặt. Khi có hàng tập trung ở kho, bãi, chi cục kiểm dịch thực vật sẽ lấy mẫu gửi đi kiểm định. Kết quả kiểm tra có trong 7 ngày, chủ hàng phải chi trả tiền kho, bãi và chi phí kiểm định. Nếu đạt yêu cầu, chi cục kiểm dịch thực vật ra văn bản để doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Trước đó, dâu tây Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam thực hiện quy trình kiểm tra theo nghị định số 15/2018 của Chính phủ. Toàn bộ các mặt hàng có nguồn gốc thực vật được kiểm tra giảm hoặc kiểm tra thông thường (chỉ kiểm tra về hồ sơ). Khi có cảnh báo của cơ quan chức năng, mặt hàng đó sẽ được kiểm tra chặt (lấy mẫu kiểm định). Nếu 3 lần kiểm tra chặt, mặt hàng đáp ứng yêu cầu thì quy trình lại trở về kiểm tra thông thường. Ông Vũ Quang Huy - phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - cho hay hàng hóa chủ yếu thông quan qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai là nông sản và phân bón. Nông sản xuất khẩu là thanh long, xoài, chuối, dưa hấu, còn nhập khẩu gần như tất cả các loại rau, củ, quả. Riêng dâu tây, từ đầu năm đến nay chỉ 95 tấn làm thủ tục thông quan, chiếm một tỉ trọng rất nhỏ so với các mặt hàng nông sản khác. Từ đầu tháng 8 đến nay, chưa có doanh nghiệp nào mở tờ khai thông quan mặt hàng dâu tây.