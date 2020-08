Xả thân chặn 'cái chết trắng' - Kỳ cuối: Lật mặt Hùng 'đại gia'

Hùng là con trai một "đại gia" cá tra nổi tiếng nhưng đã bí mật điều hành mạng lưới tội phạm ma túy cực kỳ nguy hiểm...



Một trong nhiều vũ khí và ma túy bị công an thu giữ - Ảnh: TIẾN VŨ

Thời điểm đánh án cũng là lúc miền Tây đang bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên mưa gió rất to. Ban giám đốc quyết định phải tiếp tục triển khai nguyên đội hình, trang bị kỹ để giữ an toàn cho lực lượng tham gia. Đại tá Đinh Văn Nơi

Cố thủ trong căn nhà có súng

Mấy ngày sau khi chuyên án mang bí số 520H triệt phá nhóm "Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ" kết thúc giai đoạn đầu, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Huỳnh Trần Hùng, 36 tuổi, trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, là kẻ cầm đầu và là con một "đại gia" cá tra nổi tiếng. Đối tượng có mối quan hệ rộng, phức tạp trong xã hội. Do đó, chuyên án được giữ bí mật đến phút chót" - đại tá Nơi nói.

Theo ông, Hùng từng có một tiền án 3 năm tù giam về buôn bán ma túy, đối tượng vừa ra tù vào năm 2018. Ngoài Long Xuyên, Hùng cũng thường xuyên qua lại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Qua các công tác nghiệp vụ, trinh sát cho thấy Hùng là kẻ cầm đầu một mạng lưới chuyên tổ chức đi lấy ma túy về phân phối lẻ cho các con nghiện trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, tỉnh An Giang... Và đối tượng cũng thu nạp rất nhiều đàn em thân tín tạo thành một mạng lưới tội phạm.

"Những kẻ này phân phối ma túy khiến địa bàn nổi lên loại tội phạm liên quan đến ma túy gia tăng đột biến. Xuất phát từ tình hình này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh. Nhưng qua công tác xác minh, chúng tôi phát hiện thêm có đường dây mua bán, sử dụng vũ khí nóng và "hàng nóng" luôn được cất giữ trong nhà. Qua hai tuần xác lập chuyên án, tất cả đối tượng trong băng nhóm của Hùng đã được kiểm soát, tôi mới trực tiếp chỉ đạo phá án" - đại tá Nơi kể lại.

Để bắt giữ Hùng và đồng bọn, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức 6 mũi tấn công cùng với nhiều cán bộ trinh sát lão luyện, tinh nhuệ nhất tham gia đánh án. Ban chuyên án chọn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là chủ công, phối hợp cùng 120 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng, đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tham gia.

"Do tính chất phức tạp của vụ án, tôi chỉ đạo tuyệt đối phải giữ bí mật đến phút cuối cùng, phải mang tính chất bất ngờ thì mới có thể phá án. Bên cạnh đó, thời điểm đánh án cũng là lúc miền Tây đang bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên mưa gió rất to. Ban giám đốc quyết định phải tiếp tục triển khai nguyên đội hình, trang bị kỹ để giữ an toàn cho lực lượng tham gia và chờ lệnh tấn công" - đại tá Nơi cho biết thêm.

Khoảng 15h ngày 3-8, tức ba ngày sau khi Ban chuyên án có đủ chứng cứ phạm tội của đường dây mua bán ma túy thì Hùng bắt đầu xuất hiện tại một trường gà rất phức tạp ở huyện Chợ Mới. Lúc này, một mũi trinh sát tiếp cận Hùng ngay phía bên trong trường gà. Phía vòng ngoài, các lực lượng phối hợp cũng vào vị trí sẵn sàng. Bên cạnh đó, các mũi công an khác ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành, TP Long Xuyên... cũng nhận lệnh vào vị trí tấn công.

Khi đối tượng Hùng "đại gia" vừa bị trinh sát khống chế, bắt giữ, Ban chuyên án cũng ra lệnh cho các mũi tấn công khác đồng loạt bắt giữ đồng bọn.

"Tuy nhiên, mũi tấn công tại căn nhà 26K2 Nguyễn Tất Thành, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên gặp trở ngại. Đối tượng Đinh Thế Vĩnh cùng hai đàn em gồm Trần Thiện Tường và Hà Đức Võ chốt cửa, tắt điện thoại, cố thủ bên trong. Nhận định nhiều tình huống có thể xảy ra, do đó tôi chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát cơ động đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo trinh sát linh hoạt ém quân bao vây căn nhà. Hơn một giờ cố thủ, các đối tượng mở hé cửa để quan sát, định tẩu thoát thì lập tức trinh sát phá cửa bắt gọn. Tại căn nhà này, lực lượng thu được ma túy và một khẩu súng Rulo quân dụng" - đại tá Nơi kể.



Hùng "đại gia" bị lật mặt thật là kẻ buôn ma túy - Ảnh: TIẾN VŨ

Bí ẩn đối tượng "Đỏ"

Đến 19h30 tối ngày 3-8, tất cả đàn em của Hùng đều bị bắt giữ. Lực lượng công an khám xét và thu giữ nhiều ma túy, vũ khí nóng. Qua đấu tranh, khai thác nhanh trong đêm, một đối tượng có biệt danh "Đỏ" xuất hiện. Đối tượng này chuyên sử dụng mạng xã hội trao đổi nhiều nội dung liên quan đến vụ án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm đó, Ban chuyên án xác định đối tượng "Đỏ" sinh sống tại tỉnh Tây Ninh, đồng thời báo cáo xin lệnh Ban giám đốc ngay trong đêm truy bắt đối tượng.

Cũng ngay đêm đó, đại tá Đinh Văn Nơi tổ chức họp Ban chuyên án, đại diện Viện kiểm sát và báo cáo sơ bộ vụ án cho lãnh đạo UBND tỉnh. Đại tá Nơi quyết định cử một tổ công tác đặc biệt do đại tá Tống Quyết Chiến - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - chỉ huy thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Đại tá Chiến cho biết khi đến Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh kẻ có biệt danh "Đỏ".

"Anh em đã bám trụ tại đây đến 19h ngày 5-8 thì Đỏ mới hiện nguyên hình là Trần Nguyễn Ngọc Trung, 30 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng. Đối tượng này có sử dụng ma túy và hoạt động đi lại rất bất minh. Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, nhưng do tính chất nguy hiểm nên tôi quyết định phải bắt giữ ngay đối tượng. Nhưng khi tiếp cận thì Trung không có ở nhà, đến 21h cùng ngày các trinh sát sử dụng nghiệp vụ điều Trung đến một địa điểm để bắt giữ" - đại tá Chiến kể.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ tại nhà Trung một súng hình móc khóa, một số dụng cụ của súng công cụ và nhiều đạn bi. Qua khai thác nhanh, Trung khai nhận súng trong chuyên án bị thu giữ ở An Giang và nhà của đối tượng là do bản thân mình mang xuống bán. Qua lời khai của Trung, một đối tượng khác là Huỳnh Ngọc Tuấn (tự Bé) lại xuất hiện. Tuấn được xác định ngụ cùng địa phương với Trung và cũng nhanh chóng bị sa lưới lúc hơn 0h ngày 6-8.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, tổ trinh sát thu giữ 3 khẩu súng quân dụng và súng công cụ hỗ trợ, 79 viên đạn các loại. Trong đó có đạn quân dụng và hàng trăm viên đạn dùng cho súng bắn đạn bi.

"Qua khai thác nhanh Trung và Tuấn thì lại thêm một đối tượng khác có biệt danh Chiến Lãi có liên quan đến chuyên án. Đó là Đoàn Minh Chiến, đối tượng môi giới cho nhóm Trung, Tuấn cung cấp "hàng nóng" cho nhóm của Hùng "đại gia" ở An Giang. Cả đêm, tổ trinh sát phải thức trắng, đến rạng sáng cùng ngày chúng tôi tiến hành bắt giữ Chiến. Tất cả đối tượng nhanh chóng được di lý về An Giang phục vụ công tác điều tra" - đại tá Tống Quyết Chiến cho biết.

Vụ án có nhiều vũ khí nhất ở tỉnh An Giang Đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết: "Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định băng nhóm này có thể có sử dụng vũ khí nên quyết định giữ yếu tố bất ngờ, trang bị kỹ lưỡng cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia phá án. Kết thúc giai đoạn đầu, chuyên án bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, đưa đi cai nghiện 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn, có cả đạn súng quân dụng và trên 200g ma túy, 50 viên thuốc lắc. Đây là chuyên án ma túy nhưng thu giữ lượng vũ khí nhiều nhất tỉnh An Giang từ trước đến nay".

CHÍ HẠNH (TTO)