Xả thân chặn 'cái chết trắng' - Kỳ 5: Khắc tinh tội phạm ma túy đất mỏ

Khám phá hàng trăm vụ án ma túy Trong giai đoạn 2014-2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt, xử lý hình sự 258 vụ với 795 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ 42,92kg heroin, 55,1kg ma túy tổng hợp, 18,9kg cần sa, 23 khẩu súng, 400 viên đạn các loại, cùng nhiều tài sản trị giá hàng tỉ đồng. Trong đó, đã xác lập 108 chuyên án, bắt 499 bị can. Các chuyên án đã đánh trúng các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy đặc biệt nghiêm trọng, liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài, thu giữ lượng ma túy lớn.