Ngư dân hối hả đưa hải sản vào bờ tránh bão số 2

Chiều 1-8, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền vào các cảng cá Nghệ An để tránh cơn bão số 2. Nhiều bà con vui mừng khi hải sản đưa lên bờ được thương lái mua tận nơi.

16h30 chiều 1-8, PV Tuổi Trẻ Online có mặt tại cảng cá Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An và ghi nhận không khí khẩn trương của bà con đang đưa hải sản lên bờ để tránh cơn bão số 2.

Không chỉ tàu cá Nghệ An, nhiều tàu cá của các tỉnh khác như Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Quảng Bình… cũng vào cảng cá Cửa Hội tránh bão. Hầu hết các tàu đã neo đậu trong cảng và được ngư dân chằng néo cẩn thận.

Hiện mưa lớn kèm sóng cấp 5, 6 do hoàn lưu trước bão gây ra đã ảnh hưởng tới khu vực này. Các tàu hối hả tìm nơi neo đậu an toàn vừa vận chuyển hải sản lên bờ trước khi trời mưa to.

Tranh thủ sửa ngư cụ khi vào bờ trú bão, ông Lê Huy Phước (quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết nghe tin đài báo có áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đang đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc bộ, tàu cá của ông đã chạy vào bờ ngay.

"Tàu tôi mới ra khơi được 6 ngày thì có tin áp thấp nhiệt đới. Chuyến này vậy là không lãi, nhưng để đảm bảo an toàn cho anh em thuyền viên và tàu cá, phải vào bờ thôi", ông Phước nói.

Nhiều tàu cá đều được mùa hải sản như cá hố, cá thu, cá ngừ, cá trỏng, cá chim, mực... Bình quân mỗi tàu khai thác từ 5-10 tấn hải sản. Trên cảng cá, các thương lái đánh ôtô ra tận nơi để thu gom hải sản.

"Giá cả các loại hải sản đều có biến động, giá thu mua đều giảm 15 - 20% do biến động thị trường ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các khu du lịch, nhà hàng tiêu thụ ít hơn. Đợt này có bão vào nên chúng tôi phải gom hàng để bán khi bà con ngư dân có thể nghỉ cả tuần để tránh bão" -bà Dung, một thương lái, cho biết.

Dọc bờ biển Bình Minh, thị xã Cửa Lò, các ngư dân cũng khẩn trương đưa thuyền thúng đánh bắt mực và hải sản gần bờ vào phía bên trong để tránh bão. Loa truyền thanh liên tục phát cảnh báo mưa to, sóng lớn do bão số 2.

Nhiều nhóm du khách vẫn nán lại chụp ảnh, vui đùa trong sóng lớn dù lực lượng cứu hộ liên tục nhắc nhở.

Ông Võ Văn Hùng - phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - cho biết hiện có khoảng 700 du khách đang lưu trú tại thị xã Cửa Lò. Các du khách và chủ cơ sở lưu trú đã nắm được thông tin về diễn biến cơn bão số 2 để chủ động ứng phó.

