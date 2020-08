75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020): Sống trong lòng đồng bào

Sinh ra nơi làng quê cửa biển Sa Kỳ nhưng khi công tác trong lực lượng công an, đại úy Lê Văn Tình (35 tuổi) lại gắn bó thân thương với đồng bào huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi).



Đại úy Lê Văn Tình trong những chuyến tuần tra ban đêm, xử lý trật tự an toàn giao thông. Ảnh: THÀNH SỰ

Đại úy Lê Văn Tình công tác tại Công an H.Sơn Hà từ năm 2005. Làm nhiệm vụ tại Đội CSGT - trật tự, anh có hàng trăm chuyến trèo đèo lội suối cùng đồng đội vào các bản làng, hòa vào cuộc sống của đồng bào với tinh thần gần gũi, luôn lắng nghe để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết không nhận hối lộ

Huyện miền núi Sơn Hà chủ yếu là đồng bào Hrê sinh sống. Trong quá trình công tác, đại úy Tình và anh em đồng đội có không ít lần cười ra nước mắt với các tình huống đồng bào phạm lỗi điều khiển phương tiện giao thông. Anh kể hầu như khi bị kiểm tra, đồng bào luôn lấy cớ “trình bày hoàn cảnh” để năn nỉ anh em làm nhiệm vụ; mà nếu có xử phạt thì họ nói “cán bộ đem xe về, khi nào có tiền thì mình ra lấy xe”. Những trường hợp này, nếu là lỗi nhẹ, thay vì xử phạt, đại úy Tình chủ động bàn với anh em xử lý linh động bằng cách tuyên truyền, nhắc nhở, để người vi phạm cam kết lần sau không tái phạm...

Tuy nhiên, đó là với những lỗi vi phạm giao thông có thể “chiếu cố”, còn với những hành vi phạm pháp, đại úy Tình luôn kiên quyết. H.Sơn Hà là địa bàn các xe chở hàng lậu, trong đó có gỗ khai thác trái phép ở địa phương và tỉnh Kon Tum vận chuyển ngang qua để về đồng bằng. Đại úy Tình và đồng đội nắm rõ thực trạng này, nên ngoài nhiệm vụ tuần tra giao thông, xử lý các vụ vi phạm, anh còn tham gia bắt hàng loạt vụ vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn. Điều đáng nói, khi bị bắt, các chủ gỗ sẵn sàng hối lộ để thoát tội, nhưng đại úy Tình cùng đồng đội kiên quyết không bao giờ “dính chàm”.





Tháng 4.2017, tổ tuần tra giao thông do đại úy Tình làm tổ trưởng nhận tin báo của người dân có xe chở gỗ lậu nên bố trí phục kích tại đoạn đèo Cà Đáo, TT.Di Lăng (H.Sơn Hà) ngay trong đêm và bắt quả tang xe tải 92K-7534 chở 3 m3 gỗ quý. Lái xe không xuất trình được giấy tờ, đã gọi chủ gỗ đến. Chủ gỗ là N.T.H (ngụ H.Sơn Hà), khi đến hiện trường liền nhét vào túi đại úy Tình 8 triệu đồng mong “bỏ qua”. Hành vi này đã bị đại úy Tình cùng tổ công tác lập biên bản tại chỗ, đồng thời đưa người cùng tang vật về đơn vị để xử lý đúng quy định.

Đó chỉ là một trong 15 vụ điển hình mà đại úy Tình trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh với tội phạm. Ngoài ra, khi phối hợp với các đội nghiệp vụ khác, anh đã tham gia bắt quả tang 30 vụ với 55 m3 gỗ các loại. Đại úy Tình kể có không ít lần anh phối hợp anh em bên đội cảnh sát điều tra truy xét nghi phạm trộm cắp, tông xe dẫn đến thương vong rồi bỏ trốn. Như vụ một phụ nữ ở TT.Di Lăng đi thể dục bị người chạy xe máy tông tử nạn tại chỗ rồi bỏ trốn. Từ manh mối tại hiện trường và qua truy xét, đại úy Tình xác định xe gây tai nạn ở xã Sơn Thượng (H.Sơn Hà). Ngày hôm sau, anh đến địa bàn này mời chủ xe máy đến làm việc. “Thấy mặt chủ xe này bị sưng, có vết thương, tụi tôi vào thẳng nhà kiểm tra xe thì thấy còn cả vết máu và mảnh vỡ trên xe... Hết đường chối, anh ta nhận tội ngay”, đại úy Tình kể. Hay như vụ 3 em học sinh chạy xe máy tông 1 người tại xã Sơn Kỳ (H.Sơn Hà) bị thương nặng rồi bỏ trốn. Với vài mảnh vỡ xe máy tại hiện trường, đại úy Tình cùng đồng đội tìm ra nhóm gây tai nạn chỉ trong 2 ngày.

Kể chuyện tấn công tội phạm, đại úy Tình nói có nhiều khi phá án như ngẫu nhiên. Anh nói vậy nhưng đó là nhờ tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sự nhạy cảm của một sĩ quan công an mới có thể phá án trong thời gian nhanh nhất. Một lần đại úy Tình ở đơn vị giải quyết thủ tục đăng ký xe máy, mô tô cho người dân. Thấy một chiếc xe đến đăng ký sang tên, đổi chủ nhìn giống của nhân viên Trung tâm y tế H.Sơn Hà bị mất, đại úy Tình liền truy xét và biết được người đi đăng ký mua lại của người khác. Lần theo người này, đại úy Tình cùng đội cảnh sát điều tra bắt nghi phạm trộm xe máy. Sau đó, Công an H.Sơn Hà còn truy ra nguyên đường dây trộm xe máy ở nhiều địa phương, bắt 5 bị can về quy án.



Đại úy Lê Văn Tình hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe máy

Thao thức cùng buôn làng

15 năm công tác ở H.Sơn Hà, đại úy Tình có hàng trăm lượt về các làng đồng bào Hrê để cùng đồng đội tuyên truyền về an toàn giao thông, trật tự xã hội, trấn áp các loại tội phạm... Thế nhưng, cuộc sống vất vả của một bộ phận đồng bào để lại trong đại úy Tình nhiều thao thức. Chẳng hạn như chuyện các em học sinh ở thôn Gò Da (xã Sơn Ba, H.Sơn Hà) heo hút. Cái ăn hằng ngày đã khổ, đi học cái chữ phải cố gắng thêm bội phần: trèo đồi, lội suối, lần lối mòn... hàng chục cây số. Khi về các vùng này, đại úy Tình cùng đồng đội trăn trở làm sao mua được cho các em chiếc xe đạp, để các em đi đến trường đỡ vất vả hơn. Và ý tưởng “tiếp sức đến trường” có từ đó.

Về đơn vị, đại úy Tình báo cáo lãnh đạo, sau đó bàn với anh em trong Chi đoàn Công an H.Sơn Hà. Vậy là từ đó, mỗi tháng đoàn viên chi đoàn đóng góp 30.000 - 40.000 đồng/người rồi vận động thêm các đơn vị liên quan. Góp gió thành bão, cuối cùng đơn vị đã mua tặng được 25 xe đạp (trị giá 1 triệu đồng/xe đạp) cho các học sinh ở thôn Gò Da xa xôi.

Cũng với cách làm tương tự, đại úy Tình cùng đồng đội tặng 2 con bò sinh sản cho 2 hộ đồng bào ở xã Sơn Nham (H.Sơn Hà), với số tiền 25 triệu đồng, giúp 2 hộ này từng bước thoát nghèo. Bên cạnh đó, anh cùng chi đoàn của mình còn thực hiện chương trình “Bát cháo tình thương” tại Trung tâm y tế H.Sơn Hà; tổ chức cho đoàn viên Chi đoàn Công an H.Sơn Hà phối hợp các xã đoàn tổ chức ra quân giúp đồng bào nạo vét kênh mương, nội đồng, bê tông đường ở các xã Sơn Nham, Sơn Giang, Sơn Ba, Sơn Thành, TT.Di Lăng...

Cách đây không lâu, một việc làm rất cảm động của đại úy Tình cùng đồng đội được đồng bào xã Sơn Nham nhớ mãi. Đó là dịp cuối năm, lũ về cuốn trôi tài sản của đồng bào Hrê thôn Xà Nay và Xà Riêng của xã Sơn Nham. Lúc nhận nhiệm vụ, đại úy Tình chèo thuyền chở 6 đồng đội, vượt 2 con suối chảy xiết đưa thực phẩm, lương thực cho đồng bào trong cơn thiếu đói. Hôm ấy, dòng lũ còn chảy rất mạnh, nhưng phân phát lương thực xong lại nghe một người trong thôn bị bệnh co giật, bất tỉnh, đại úy Tình đã trực tiếp cùng đồng đội thay phiên cõng người bệnh, vượt 3 km đường núi ra chỗ để thuyền đưa đến bệnh viện, cứu sống người bệnh.

Rồi những chuyến về làng, đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho 2.368 người già không đi lại được, tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ đến 11.400 lượt thầy cô, phát 10.000 tờ rơi các loại tuyên truyền giáo dục… Chỉ những con số đó thôi cũng thấy sự miệt mài, nhiệt huyết, trách nhiệm của người sĩ quan trẻ cùng đồng đội của mình.

10 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở

Đại úy Lê Văn Tình là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (giai đoạn 2015 - 2020) vừa được Bộ Công an tuyên dương. Trước đó, anh có 10 năm liên tục (từ 2009 đến 2019) là chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng về thành tích huấn luyện, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (2013 - 2017)…

Theo Phạm Anh (Thanh Niên)