Nô lệ tình dục thời hiện đại - Mafia, tiền và máu - Kỳ 2: Nhà giàu sa đọa

Dân ăn chơi ở Mỹ thường nhắc đến hai cái tên nổi đình nổi đám Jeffrey Epstein và Keith Raniere. Người đầu tiên đã treo cổ trong buồng giam, còn người thứ hai đang chờ tòa tuyên án.



Nữ diễn viên Allison Mack, 'giáo chủ' Keith Raniere và dấu in trên người đặc trưng dành cho cô gái 'nô lệ' - Ảnh: TVQC.COM

Hai gã dâm tặc này có một điểm chung là 'máu' ép buộc gái trẻ làm nô lệ tình dục. Quái dị là bên cạnh chúng luôn có một 'cộng sự' nữ tích cực hỗ trợ những cuộc chơi bẩn thỉu.

Ổ trụy lạc trong công ty đa cấp

Tối 26-1-2020, kênh truyền hình Mỹ Discovery đã phát bộ phim tài liệu với tựa đề 'NXIVM: Những người mất tích của giáo phái'. Phim điều tra về bốn cô gái là học viên Công ty NXIVM mất tích hết sức bí ẩn.

Công ty trên do chủ doanh nghiệp Keith Raniere cùng nữ y tá khoa tâm thần Nancy Salzman thành lập năm 1998 ở Albany (bang New York) với tên gọi ban đầu là Executive Success Program (ESP).

NXIVM hoạt động theo hình thức đa cấp, mở các khóa hội thảo với học phí 5.000 USD/tuần để hỗ trợ cá nhân phát triển bản thân. Học viên được giảm học phí nếu tuyển thêm học viên mới.

Trong hơn 20 năm, NXIVM đã thu hút hơn 17.000 học viên ở Mỹ, Canada và Mexico, trong đó có nhiều nữ diễn viên Hollywood, giám đốc doanh nghiệp và vận động viên. Phần lớn học viên đều là người có học thức và tài sản.

Trong hội thảo, học viên được dạy 'bí kíp' thành công bằng cách áp dụng phương pháp 'điều tra hợp lý'. Phương pháp này chủ trương 'tạo khác biệt về đạo đức và tình dục', ví dụ phụ nữ phải thỏa mãn tình dục với nhiều người để 'tạo khác biệt' chứ không thể khăng khăng chế độ một vợ một chồng.

Phương pháp 'điều tra hợp lý' đi kèm với hình thức trị liệu tâm lý bằng cách dùng điện cực đo hoạt động não. Ví dụ học viên được cho xem hình ảnh bạo lực mà không được báo trước để điện cực đo não.

Năm 2015, Keith Raniere thành lập hội kín DOS bên trong NXIVM. DOS là từ viết tắt câu Latin 'Dominus Obsequious Sororium' (Chủ nhân các nữ nô lệ), hoạt động như giáo phái sùng bái tình dục với 'giáo chủ' là Keith Raniere, nữ diễn viên Allison Mack là cánh tay phải kiêm người tình của hắn.

Bên dưới 'giáo chủ' là nhóm thân tín gồm bảy phụ nữ tự xưng là 'chủ nhân', trong đó có Allison Mack, phụ trách tuyển gái làm 'nô lệ' và thường mục tiêu nhắm đến là con gái nhà giàu, nữ diễn viên Hollywood.

Các cô gái 'nô lệ' phải trải qua nghi thức kết nạp và bị đóng dấu bằng sắt nung đỏ ở bụng dưới với các chữ cái K, R, A, M - chữ viết tắt của Keith Raniere (KR) và Allison Mack (AM).

Để cam kết trung thành, các cô gái 'nô lệ' phải cung cấp thông tin cá nhân và chụp ảnh khỏa thân. Thông tin được lưu trữ nhằm mục đích khống chế nạn nhân. DOS chẳng khác gì một hậu cung, các 'nô lệ' phải tuân theo chế độ hà khắc để thỏa mãn thú tính của 'giáo chủ' Raniere.

Ổ trụy lạc NXIVM bị 'bể' vào tháng 10-2017 khi nữ diễn viên Sarah Edmondson tố cáo. FBI mở cuộc điều tra.

"Giáo chủ' Keith Raniere gom vài bộ hạ chạy sang Mexico nhưng cuối cùng bị cảnh sát Mexico bắt giữ vào tháng 3-2018 trong một biệt thự sang trọng. Trung tuần tháng 6-2019, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở Brooklyn đã khép Raniere vào bảy tội danh kinh doanh tình dục, cưỡng bức lao động và lừa đảo trong kinh doanh...

Năm đồng phạm nữ của Raniere (60 tuổi) đã nhận tội để được giảm án gồm Allison Mack (38 tuổi), Clare Bronfman (41 tuổi, con gái út của tỉ phú Edgar Miles) là nhà tài trợ và giám đốc điều hành, Nancy Salzman - chủ tịch NXIVM, Lauren Salzman (con gái Nancy Salzman) - người đại diện chính thức của NXIVM và kế toán Kathy Russell.

Các bị cáo bị khép nhiều tội như kinh doanh tình dục, cưỡng bức lao động, lừa đảo, rửa tiền, mạo danh, gian lận thị thực và bị quản chế tại nhà sau khi nộp tiền bảo lãnh. Đúng ra tòa tuyên án vào ngày 23-6 nhưng do đại dịch COVID-19 nên thời gian tuyên án phải hoãn lại.

NXIVM hoạt động như một mạng lưới đa cấp với một hội kín liên quan đến kinh doanh tình dục và quan hệ chủ - nô lệ. Cáo trạng phiên tòa Nữ bác sĩ chuyên khoa xương khớp Danielle Roberts (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) phụ trách đóng dấu cho các cô gái 'nô lệ' - Ảnh: NYP

Chủ doanh nghiệp hoang dâm

Cuối tháng 5-2020, bộ phim tài liệu truyền hình Jeffrey Epstein: Filthy Rich (tựa Việt Nam là Jeffrey Epstein: Giàu có và đồi bại) gồm bốn phần của đạo diễn Mỹ Lisa Bryant khởi chiếu trên mạng.

Nhân vật chính trong phim Jeffrey Epstein thành lập công ty năm 29 tuổi, sau đó phất lên trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư. Hắn sở hữu sáu bất động sản, trong đó có đảo tư nhân Little Saint James rộng 30ha ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trang trại và nhà cửa ở New Mexico, Palm Beach (bang Florida), New York, Paris (Pháp).

Tuy Epstein giàu sụ nhưng như Forbes ghi nhận giá trị tài sản của hắn chưa tới 10 chữ số để có thể ghi tên vào câu lạc bộ tỉ phú. Những tưởng chỉ lo làm ăn, nào dè Epstein lại cầm đầu đường dây kinh doanh tình dục trẻ em suốt 24 năm. Tay chân thân tín của hắn là ả Ghislaine Maxwell giữ vai trò môi giới tuyển gái, một thời kiêm người tình.

Trong bộ phim của đạo diễn Lisa Bryant, tám nhân chứng nữ đã dũng cảm xuất hiện trước máy quay tố cáo tội ác của 'chúa đảo' Jeffrey Epstein.

Mở đầu phim là hai chị em Maria và Annie. Năm 1995, sinh viên trường mỹ thuật Maria Faermer mang ba bức tranh đầu tay bán trong triển lãm cuối năm. Epstein với danh nghĩa nhà tài trợ hào phóng của trường đã ngỏ lời mua tranh để bán lại giùm với giá cao hơn. Sau đó, hắn mời Maria và em gái Annie 16 tuổi đến thăm cơ ngơi rồi mồi chài hai cô gái ngây thơ với viễn cảnh học hành xán lạn. Hai em đã nhắm mắt đưa chân để cho gã sờ mó.

Cặp đôi Jeffrey Epstein - Ghislaine Maxwell sử dụng đảo Little Saint James làm 'bãi đáp'. Nhân chứng Virginia Roberts Giuffre kể cặp đôi này đã bố trí camera giấu kín từ phòng ngủ, phòng matxa đến phòng tắm và nhà vệ sinh để sử dụng hình ảnh khống chế nạn nhân.

Nhân chứng Sarah Ransome thuật lại ngay đêm đầu tiên đặt chân lên đảo, cô đã bị Epstein cưỡng bức. Có lần cô định chạy trốn nhưng bị tóm ngay.

Phim tài liệu còn chứng minh Epstein đã dùng tiền bạc và ảnh hưởng cá nhân để tránh né pháp luật. Nhận thức rõ gã dâm tặc này là người có nhiều thế lực và tiền bạc, đoàn làm phim đã bảo vệ các nhân chứng rất cẩn thận.

Các phương tiện thông tin liên lạc đều được mã hóa. Dữ liệu được bảo quản trong tủ sắt. Lúc đạo diễn Lisa Bryant bay tới đảo Little Saint James, Epstein đã vào tù. Song khi đoàn làm phim vừa lên đảo, họ đã bị nhiều tên có súng truy đuổi.

Lisa Bryant nhận xét với tạp chí Vanity Fair (Mỹ): "Mặc dù đã vào tù, ông ta vẫn kiểm soát mọi thứ. Ông ta đe dọa mọi người phải trung thành với ông ta".

Ngày 6-7-2019, máy bay riêng chở Epstein từ Pháp hạ cánh xuống sân bay New Jersey. FBI đã chờ sẵn. Epstein bị buộc tội dụ dỗ mại dâm và môi giới mại dâm trẻ em (nạn nhân nhỏ tuổi nhất 14 tuổi) với mức án lên đến tù chung thân. Pháp luật chưa kịp trừng trị thì ngày 10-8-2019, Epstein (67 tuổi) treo cổ chết trong buồng giam.

Ả trợ thủ quái dị Ghislaine Maxwell (59 tuổi) xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, là con gái trùm báo chí Anh Robert Maxwell (đã qua đời). Maxwell sinh ra ở Pháp, học hành ở Anh và đã nhập quốc tịch Mỹ. Sau khi 'chúa đảo' Keith Raniere bị bắt, Maxwell đào tẩu. Ngày 2-7, ả đã bị FBI bắt giữ, sau đó bị buộc tội giúp đỡ, tạo điều kiện và tham gia các vụ tấn công tình dục trẻ em của Epstein. Đến nay đã có hơn 100 nạn nhân của Epstein yêu cầu bồi thường. Quỹ bồi thường cho các nạn nhân ước tính khoảng 630 triệu USD đã bắt đầu chi trả từ ngày 25-6.

.....................

Do tình trạng nam thừa nữ thiếu, nạn buôn bán cô dâu đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Hoạt động tội phạm này diễn ra như thế nào?

Kỳ tới: Mua vợ để thỏa mãn chuyện giường chiếu

HOÀNG DUY LONG (TTO)