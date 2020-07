Lỗ hổng hình thành công ty 'ma': Mua bán giấy tờ tùy thân tràn lan

Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an bắt nhóm làm giấy tờ giả Qua công tác địa bàn và tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 19.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra, bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quang (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nghi can cầm đầu); Châu Quốc Việt (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức); Lê Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ Q.12, cùng TP.HCM). Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, để xử lý các nghi can về hành vi “mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ”.