Khát khô trong đỉnh nắng hạn

Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đang tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.



Chân ruộng nhiều cánh đồng ở H.Nghi Lộc (Nghệ An) nứt toác vì nắng hạn khốc liệt ẢNH: KHÁNH HOAN Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nắng nóng kéo dài đã gây hạn hán khốc liệt, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và sản xuất của người dân; nhiều nơi người “khát”, cây héo, ruộng đồng nứt toác…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cập nhật lúc 13 giờ ngày 18.7, nhiệt độ cao nhất đo được tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 39,6 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38,8 độ C; tại Đông Hà (Quảng Trị) là 38,6 độ C; tại Hà Nội là 37 độ C... Dự báo từ ngày 18 - 24.7, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, chiều tối có mưa giông cục bộ.



Nắng nóng, nước mặn xâm nhập khiến cá dưới sông Cấm (H.Nghi Lộc, Nghệ An) chết khô ẢNH: KHÁNH HOAN

Bà Hà Thị Niên (xã Nghi Phương, H.Nghi Lộc, Nghệ An) lo lắng khi thửa ruộng gần 2 sào sắp chết cháy ẢNH: KHÁNH HOAN

Một hồ chứa nước lớn ở H.Như Thanh (Thanh Hóa) cạn trơ đáy sau thời gian nắng nóng kéo dài ẢNH: PHÚC NGƯ

Nhiều diện tích trồng cây chè của người dân ở H.Hương Khê (Hà Tĩnh) bị cháy vàng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Giáo viên ở xã miền núi Lâm Thủy, H.Lệ Thủy (Quảng Bình) phải đào giếng tìm nước trên lòng khe suối trơ cạn đáy ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Một giếng nước ở xã Phổ Cường, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) khô cạn, chỉ còn bùn đất ẢNH: THANH QUÂN

Theo Thanh Niên