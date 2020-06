Theo dấu trà Shan: Bản sắc trà Shan

Trà Shan được giới trẻ tích trữ

Bà Ngô Thị Thúy Hà, chuyên viên đối ngoại Hiệp hội Trà Việt Nam, cho biết: “Hiện xu hướng tiêu dùng trà Shan ngày càng nhiều do dược tính trà Shan rất cao, tốt cho sức khỏe. Khoảng ba năm gần đây, trà ép bánh được người Việt sử dụng nhiều, trước đây sản phẩm này chỉ sản xuất thô, bán cho Trung Quốc, nay người Việt đã làm chủ kỹ thuật, tự sản xuất và đưa ra thị trường. Các bạn trẻ hiện có xu hướng uống trà theo hình thức trữ trà. Có những sinh viên mới ra trường nhưng rất am hiểu về trà, mỗi tháng dành tiền mua một bánh trà cổ thụ lưu trữ sau này uống dần. Đấy là hình thức hoàn toàn mới so với trước đây”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam nhận định, hiện nay xu hướng khách bắt đầu đi vào các vùng sản xuất nông nghiệp để du lịch, đây là lợi thế rất lớn để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch ẩm thực, văn hóa. “Thường ẩm thực gắn với sản xuất nông nghiệp để tạo những sản phẩm đa dạng, đây là xu hướng chúng tôi muốn phát triển và gắn với các thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam”, ông Nam nói.