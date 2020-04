Những thầy giáo cầm bút vào chiến trường - Kỳ 4: Thầy ngã xuống, trường vẫn mở

Hi sinh vì bảo vệ sách giáo khoa Trong số các thầy cô giáo đã ngã xuống, thầy Đào vẫn đau đáu nhớ sự hi sinh của cô giáo Nguyễn Thị Nhâm (sinh năm 1955, tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). "Nhảy núi" vào với cách mạng, cô đã biết đọc, biết viết nên được bồi dưỡng thêm để làm giáo viên tại khu căn cứ H9 (Krông Bông, Đắk Lắk). Thầy Đào nhớ lại khoảng giữa năm 1972, đối phương với nhiều vũ khí hạng nặng tấn công vào vùng rừng núi H9 và đánh tràn qua ngôi trường của cô Nhâm đang dạy, nhưng mọi người đã kịp lên núi để tránh. "Đêm đó, cô Nhâm lẻn về lại trường để lấy tài liệu, sách giáo khoa đưa lên núi tiếp tục dạy học, không may bị phát hiện rồi hi sinh. Thời đó, sách giáo khoa đối với giáo viên quý như mạng sống, nên cô Nhâm đã liều mình và hi sinh", thầy Đào xúc động nhớ lại. "Hầu hết học viên ở lớp học giữa núi rừng đều sợ học môn toán, nhất là các phép nhân, chia từ số 100, 200. Tôi kèm các anh Y Blang, Ama Ôi, Ama Tú... rất vất vả. Các anh bảo: không sợ bom đạn, chỉ sợ làm toán thôi".