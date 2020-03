Trên tuyến đầu chống dịch

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BÐBP) đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kết hợp huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và người dân khu vực biên giới tham gia, tạo nên “lưới chắn thép” trên tuyến đầu biên cương.

Cán bộ Ðồn Biên phòng Cần Thạnh (TP Hồ Chí Minh) lập chốt đo thân nhiệt và kiểm soát y tế người ra vào các đảo. Ảnh: THÚY HẰNG

Những “lá chắn thép”

Dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc thời điểm sau Tết Nguyên đán là chuỗi ngày mưa rét và mây mù bao phủ. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BÐBP và người dân nơi đây cho biết, chưa năm nào ra giêng lại có những trận mưa lớn như năm nay, trong đó một số tỉnh còn có mưa đá diện rộng. Ðể tránh những cơn mưa rừng và cái rét cắt da cắt thịt, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở khu vực biên giới phải đốt lửa để giữ ấm cơ thể. Mỗi tổ công tác của BÐBP cắm chốt 24/24 giờ trong ngày, cán bộ, chiến sĩ phải thay phiên nhau trực gác; mọi sinh hoạt đều diễn ra trong những chiếc lán nhỏ, dựng tạm bợ, trông càng lụp xụp khi trời đổ mưa, gió lùa. Ðó cũng là nơi họ nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình bám địa bàn, tuần tra trên các tuyến đường mòn sát biên giới. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP trong tổ công tác phải tự nấu nướng; muốn có nước sạch, họ phải đi vài ki-lô-mét tới nhà dân để xin mang về.

Ðoàn công tác chúng tôi ghé thăm một lán chốt của BÐBP bên tuyến sông biên giới Ka Long, thuộc địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh), khi cơn mưa gió vần vũ đêm qua khiến lán trại của tổ công tác BÐBP nghiêng ngả. Hai người lính biên phòng ngồi trên đống gạch vỡ kê ván gỗ làm giường, nhoẻn miệng cười khi thấy đoàn công tác đến: “Suốt đêm qua, hai anh em chúng tôi thay nhau lấy tay giữ chắc cột lều, vì sợ gió giật tung mất thì chơ vơ giữa trời đất; chung quanh nước mưa đổ như thác”... Trước cửa lều, nơi các anh dựng chốt là dòng sông Ka Long, với những lối mòn, người dân lao động tự do muốn trở về Việt Nam sẽ liều mình bơi qua sông, vượt lối mòn… Do đó, các tổ công tác thường thức trắng đêm, bảo đảm bất kỳ người nào đi qua đều được đưa về khu cách ly tập trung tại TP Móng Cái; bởi chỉ một người mang dịch bệnh vào nội địa là công sức của bao nhiêu người đổ xuống sông Ka Long. Thượng tá Ðỗ Thái Bình Vương, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Bắc Sơn (BÐBP Quảng Ninh) nói: “Ðiều khó khăn nhất là chúng tôi vừa chống dịch, lại phải vừa bảo toàn sức khỏe cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ của Ðồn trải đều ở 12 chốt chặn biên giới, trang bị khẩu trang chưa đủ... Việc giải thích cơ chế lây nhiễm dịch bệnh, tuyên truyền vận động người dân, nhất là số bà con dân tộc làm quen với chiếc khẩu trang cũng là công việc không dễ”.

Ðồn Biên phòng Bắc Sơn và Ðồn Biên phòng Pò Hèn (Móng Cái) đóng tại các xã vùng sâu biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc thực hiện nhiệm vụ của những người lính mang quân hàm xanh khá vất vả, bởi đường đi lối lại còn khó khăn, cán bộ địa bàn phải sát sao tới từng thôn bản, kiểm tra nhân khẩu, nghề nghiệp, theo dõi lưu trú, tạm vắng. Thượng tá Vương khẳng định: “Những ngày này, không thể có kẽ hở nào cho hàng lậu qua biên giới. Tất cả các vụ buôn lậu khẩu trang chuyển từ nội địa ra nhằm đưa qua biên giới đều bị phát hiện, thu giữ”. Sự nỗ lực, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã góp phần cùng BÐBP tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đưa hơn 700 công dân Việt Nam lao động ở Trung Quốc về các khu cách ly tập trung. Số công dân này được các lực lượng chức năng của Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu, nhập cảnh qua cửa khẩu chính. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp vượt biên trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác PCD Covid-19 trong quân đội, do Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BÐBP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh BÐBP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị BÐBP duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát ở 153 cửa khẩu và các đường mòn, lối mở. Nhất là đã chỉ đạo quyết liệt bộ chỉ huy BÐBP các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng công an, đơn vị của các quân khu đứng chân trên địa bàn thành lập 1.198 tổ, đội kiểm soát, với hơn 9.000 người ở trên ba tuyến biên giới đất liền và biên giới biển; trong đó lực lượng BÐBP có hơn 4.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Mặc dù nơi biên giới điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đường giao thông đi lại khó khăn, nơi ăn ở, sinh hoạt chủ yếu trong các lán, trại dã chiến, nhưng cán bộ, chiến sĩ BÐBP đã nêu cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì bám trụ suốt ngày đêm phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, được ví như một “lưới chắn thép” ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nội địa; trong đó, lực lượng BÐBP đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn hơn 9.000 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đưa vào nơi cách ly theo quy định, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh…, góp phần quan trọng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” của Việt Nam thành công ở giai đoạn đầu, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Vượt gian nan

Ngay từ đầu tháng 2-2020, Bộ Tư lệnh BÐBP đã chỉ đạo các đơn vị, bộ chỉ huy BÐBP các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung và BÐBP 10 tỉnh trên tuyến biên giới tây nam nói riêng tăng cường các biện pháp tuần tra, chốt chặn vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao hiệu quả công tác PCD. Ðến nay, các đơn vị BÐBP các tỉnh tuyến biên giới đã triển khai 25 khu cách ly, có khả năng cách ly khoảng hơn 8.500 người; đồng thời, bộ chỉ huy BÐBP các tỉnh đã phối hợp các lực lượng triển khai thành lập 208 tổ, chốt, với gần 1.100 cán bộ, chiến sĩ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại hội nghị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai công tác PCD Covid-19 trên tuyến biên giới tây nam vừa qua, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tư lệnh BÐBP, nhấn mạnh: Chống dịch hiện đã chuyển qua giai đoạn mới, chống dịch phải hơn chống giặc vì giặc còn có trận tuyến, có đối tượng cụ thể, nhưng dịch Covid-19 bằng mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Do đó, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BÐBP và BÐBP 10 tỉnh tuyến biên giới đất liền tây nam cần khẩn trương, chủ động, triển khai nhiều giải pháp trong PCD, với tinh thần phòng ngừa, ngăn chặn xâm nhập là chính, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào các đơn vị biên phòng. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ BÐBP là một chiến sĩ quân y, là một tuyên truyền viên trên mặt trận PCD.

Ðặc biệt, thay vì đóng cửa giảng đường, Bộ Tư lệnh BÐBP đã quyết định điều động các sinh viên năm cuối khóa 30 hệ đại học và khóa 22 cử tuyển đại học biên phòng tăng cường lên biên giới phía bắc ở các địa bàn xung yếu nhất để vừa thực tập nghiệp vụ, vừa trực tiếp tham gia PCD. Thực hiện lệnh điều động của Bộ Tư lệnh BÐBP, Học viện Biên phòng đã cử 259 học viên và 21 cán bộ, giảng viên lên tuyến đầu làm nhiệm vụ; Trường trung cấp 24 Biên phòng cử 39 huấn luyện viên cùng 39 chó nghiệp vụ tham gia làm nhiệm vụ PCD trên tuyến biên giới phía bắc, gồm các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Học viên Danh Thành Tài, người dân tộc Khmer, quê ở huyện Giang Thành (Kiên Giang), lần đầu nếm trải thời tiết khắc nghiệt ở vùng núi phía bắc. Dầm mình trong mưa gió hằng tuần liên tiếp để thực hiện nhiệm vụ là thử thách không nhỏ đối với Tài và các bạn đồng khóa. Bởi, mọi thứ xa lạ và gần như ngay lập tức phải thích nghi. Danh Thành Tài nói: “Có những bài học không thể có trên giảng đường và cũng không bài học tình huống nào cam go bằng thực tiễn. Cùng với các cán bộ, chiến sĩ, em lên chốt và phát hiện có người xâm nhập trái phép qua đường biên giới. Ngay lập tức, chốt trưởng chỉ huy từng bước thận trọng và an toàn, đưa người xâm nhập trái phép về khu cách ly tập trung, vừa phải bảo đảm an toàn cho chính mình và giữ an toàn cho cộng đồng”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang lan rộng ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ; Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng nhận định, dự kiến thời gian tới sẽ có rất đông trường hợp về Việt Nam, nhất là số người qua tuyến biên giới đất liền phía tây và tây nam, có thể lên đến hàng chục nghìn người, trong đó phần lớn là người Việt Nam. Bước vào giai đoạn 2 PCD là giai đoạn khó khăn, quyết liệt, phức tạp, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội và nhiều lĩnh vực khác của đất nước; đồng thời nguy cơ dịch bùng phát cao hơn trong cộng đồng, đặc biệt là có khả năng lây nhiễm vào quân đội, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc như quân y, phục vụ… nếu không kiểm soát tốt.

Lực lượng BÐBP đã và đang nỗ lực cao nhất cùng các đơn vị trong toàn quân quán triệt tốt và nắm vững tình hình, triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân bình tĩnh, tự tin, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.