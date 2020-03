Giáo viên xoay xở mùa dịch - Kỳ 4: Đi làm vú em

Đi giữ trẻ cũng gặp khó Những ngày nghỉ dài vì dịch bệnh không biết bao giờ mới được đi dạy lại, cô giáo mầm non tư thục N.T.N. và nhóm bạn cùng nghề ở quận Bình Tân, TP.HCM phải đôn đáo tìm việc làm thêm. Xong phổ thông, họ học lên chuyên môn giáo dục mầm non, rồi đi dạy, nên giờ ngoài dạy học thì họ không biết làm nghề gì khác. "Bạn em có đứa ở nhà nội trợ lo cho chồng con, có đứa đi phụ quán nhưng cũng mới phải nghỉ vì quán xá đóng cửa. Chút tiền tiết kiệm nhỏ đã xài cạn, nếu còn nghỉ dài nữa sẽ khó khăn thật sự", cô N. nói. Đồng thời cho biết mình may mắn được nhờ giữ trẻ cho một gia đình người quen, lương mỗi tháng 5 triệu đồng, bao cơm 2 bữa nên cũng tạm xoay xở được. Cô giáo trẻ này tâm sự bình thường giáo viên mầm non rất "có giá" với các gia đình cần giữ trẻ, vì họ không chỉ chăm sóc mà còn có kỹ năng giáo dục. Nhưng gần đây họ muốn tìm việc này cũng khó, do dịch bệnh hoành hành chẳng ai muốn cho người ngoài vào nhà mình. Còn ăn ở luôn tại gia thì các cô lại gặp khó, không dám nhận, sợ đến ngày được đi dạy thì họ lại lỡ dở công việc. MẠNH DŨNG