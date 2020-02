Lớp học vui vẻ của chàng trai bị ung thư

Dự án nhân văn nhưng vướng... quy định

Ông Huỳnh Chiến Thắng - bí thư Huyện ủy Krông Búk - cho biết: "Tôi có nắm thông tin một thanh niên địa phương bị ung thư, mở lớp học vui vẻ và dự định làm ngôi trường dạy kỹ năng sống cho học sinh và tôi hoàn toàn ủng hộ.

Tuy nhiên, việc bạn ấy thuê đất của Công an huyện Krông Búk rồi xây dựng trường thì tôi không nắm. Sau này, Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng công trình trường Cầu Vồng xây trên đất 'an ninh quốc phòng' không đúng quy định nên buộc phải tháo dỡ và không cho thuê đất nữa.

Lúc này, tôi mới tìm hiểu thêm và thấy ý tưởng của Nội là vô cùng tốt. Chỉ tiếc là hiện nay chưa biết vận dụng vào quy định nào của Nhà nước. Ngôi trường của Nội không thuộc loại hình xã hội hóa về giáo dục để được Nhà nước hỗ trợ.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ dự án nhân văn của Nội nhưng rất tiếc hiện vướng quá nhiều quy định, chưa thể tháo gỡ. Dự án của bạn ấy rất hay, nếu phối hợp được với một đơn vị đủ điều kiện thì từ ý tưởng đến thực tiễn sẽ hoàn thiện hơn".