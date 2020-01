Kiên trung giữ biển

Cầm sợi dây thừng vào tay, khảo sát vị trí thuận lợi, Trung tá Nguyễn Văn Lâm nhảy ùm xuống biển. Mất vài giây, anh chồm lên con sóng, từ từ bơi tiến về phía nhà giàn DK1/20 trong tiếng vỗ tay tán thưởng của anh em, đồng đội…

Đại biểu nhà báo, phóng viên leo thang dây lên Nhà giàn DK1/16. Ảnh: Trường Phong

Từ Trường Sa đến DK1

Đi cùng đoàn công tác trên tàu KN261 có 3 cán bộ ra nhận nhiệm vụ ở nhà giàn DK1. Do sóng to, gió lớn, nên các cán bộ trong hải trình phải đi cùng tàu suốt cả hành trình. Trong số này, Trung tá Nguyễn Văn Lâm ra nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20. Phải tranh thủ lúc thời tiết dịu nhất, chúng tôi mới có dịp ngồi trò chuyện với anh Lâm, vì nếu gặp đúng hôm biển động, thì cả người viết lẫn anh Lâm chắc sẽ không ngồi được chục phút. Anh Lâm, dù là lính biển nhiều năm, đợt này, do sóng to, gió lớn cũng cảm thấy nôn nao trong người.

Trò chuyện mới biết, anh Lâm từng công tác vài “tăng” ở Trường Sa, từng qua 4 - 5 đảo ở Trường Sa… rồi chuyển công tác vào Vùng 2, đi công tác ở nhà giàn đến nay cũng đã 5 - 6 “tăng”. Anh bảo, ở Trường Sa đỡ vất vả hơn, có đất, có cây cối để khuây khỏa, chứ ở nhà giàn, chỉ có anh em, đồng đội và sóng gió nên cũng hơi buồn.

“Nhưng anh em sống chan hòa như một gia đình ấy. Mình là lãnh đạo, chỉ huy trưởng, coi anh em trên đó như anh em trong nhà”, anh Lâm nói. Anh kể, nhiều khi cũng không giận nhau được, vì đi đâu cũng giáp mặt nhau, lại 5 cùng nữa, tình thân, yêu mến còn không hết, nói gì đến giận nhau.

Trong suốt cuộc trò chuyện, anh Lâm cứ hỏi “xong chưa em” để ra ngoài boong câu cá. Có lẽ, đó là thú tiêu khiển duy nhất, mang lại tính cách điềm đạm cho anh em công tác ngoài nhà giàn. Dịp tháng 5/2019, trong lần công tác tại nhà giàn, phóng viên cũng được dịp nếm thử nước mắm do chính anh em Nhà giàn DK1 câu và tự ướp ủ.

Rồi, chính những người lính nhà giàn tăng gia trồng những giàn bí đao lúc lỉu những quả nặng vài kg, những cây chuối xanh mát, những giàn mùng tơi lá to như cái quạt, hay những chậu phong lan do Hiệp hội Hoa Đà Lạt tặng đang khoe sắc trên đảo. “Bây giờ đời sống anh em trên nhà giàn cũng khác xưa nhiều rồi, đỡ vất vả hơn”, anh Lâm nói.

Từng kinh qua nhiều nhà giàn, đến nay, anh Lâm không thể quên được thời điểm khi công tác tại Nhà giàn DK1/7 ở bãi Huyền Trân, khi cơn bão Tembin quét qua. “Sóng cao bao trùm nhà giàn nhỏ. Nhà giàn to sóng chớm mép dưới. Bây giờ anh em ở nhà giàn khang trang rồi nên không sợ nữa, chứ trước đây cũng căng thẳng mỗi khi bão về”, anh Lâm nói.

Nói về việc đón Tết, anh Lâm bảo, bây giờ trên nhà giàn cũng đầy đủ, không khác gì ở đất liền. Thứ thiếu duy nhất có lẽ là quây quần bên người thân. Dịp Tết, đi công tác ngoài biển, anh Lâm cũng như các anh em khác nói chung đều nặng tâm sự, nỗi buồn khó giấu. Cuộc trò chuyện, anh Lâm ít nói đến chuyện gia đình. Chỉ biết, anh lập gia đình từ năm 2003, cưới xong 15 ngày anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Anh đi biền biệt, lúc về, con gái đã 2 tuổi. Nhưng anh bảo “nhiệm vụ là thực hiện, không khác được”.

“Chúng tôi xin hứa với nhân dân cả nước sẽ đón một Tết bình yên, tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn biển đảo quê hương, đảm bảo bình yên cho bà con ở đất liền ăn Tết, không để Tổ quốc bị bất ngờ”, anh nói.

Tiếng hát át tiếng sóng

“Chị dạt sang bên này đi, bọn em đón”, tiếng cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/2 nói qua bộ đàm “trêu” nữ phóng viên báo Nhân dân đi cùng đoàn công tác. Do điều kiện sóng to, gió lớn, đoàn công tác chủ yếu phải chúc Tết anh em trên nhà giàn qua bộ đàm.

Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đứng chúc Tết cũng phải vịn vào thành cabin để tránh những cơn sóng dữ. Anh em phóng viên, người ngồi, người dựa vào thành tàu cho khỏi lắc. Tiếng nói qua bộ đàm pha lẫn tiếng sóng.

Gói bánh chưng đón Tết trên nhà giàn DK1/16. Ảnh: Hữu Trà

Đoàn trên tàu KN261 đi chúc Tết 12 điểm, chỉ may mắn lên được một nhà giàn DK1/16, còn lại, đều chỉ chúc Tết qua giọng nói. Đại tá Thắng, lúc nào trong phần mở đầu chúc Tết cũng phải “giải thích” do sóng to, gió lớn, đoàn không lên được. Quả thật, cũng không ai ngờ được chuyến đi cuối năm lại vất vả đến thế. Đoàn công tác đã cố gắng hết sức, nhưng cũng chỉ lên được 1 nhà giàn.

Hôm về tổng kết, anh Thắng chia sẻ thật, nhiều đêm phải mất ăn, mất ngủ lo tính các phương án đưa người lên nhà giàn. Nói như Trung tá Nguyễn Văn Lâm, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20, anh em trên nhà giàn có mấy người, đi ra đi vào chạm mặt nhau suốt, bao nhiêu câu chuyện ở nhà, ở quê, gia đình… kể vài ngày cũng hết, có còn điều gì mới lạ đâu. Thành ra, được nhìn thấy người từ đất liền ra thăm, thấy anh em, đồng đội, thấy chị em phóng viên ai cũng mừng, cũng muốn nhận những cái ôm, những cái bắt tay mang hơi ấm từ đất liền…

Cũng bởi thấu hiểu mong muốn đó, từ Trưởng đoàn công tác, các phó đoàn, thuyền trưởng, thuyền phó tàu KN261 đều cố gắng hết sức đưa người lên nhà giàn. Có hôm, tàu vào sát nhà giàn DK1/20, đã chằng được dây chão vào cột khu đón hàng để thử khoảng cách và độ sóng, mà một lúc sau chão đứt. Sáng hôm sau cũng không thành công.

Có hôm, tàu hạ xuồng, vào khảo sát hướng tiếp cận nhà giàn DK1/7, nhưng anh Hợp bảo, nếu vào, cứ 10 người sẽ có 7 - 9 người bị hà cứa đứt tay đứt chân, đó là chưa kể đến nguy cơ lật xuồng vì sóng ngược hướng. Lãnh đạo đoàn, dù rất muốn đưa người lên, nhưng đành phải chấp nhận, vì nguyên tắc đảm bảo an toàn là số một. “Lãnh đạo Bộ Tư lệnh gọi điện ra ngoài này suốt. Ở trong nhà cũng sốt ruột vì chưa chuyến nào sóng gió to như đợt này”, Đại tá Đinh Văn Thắng chia sẻ.