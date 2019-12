Cổ chè trên cao nguyên trắng

Quản lý rừng chè bằng vệ tinh GPS

Ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Bắc Hà (Lào Cai), cho biết điểm đặc biệt của chè rừng cổ thụ ở Bắc Hà là sinh trưởng trên độ cao từ 1.200 - 1.400 m so với mực nước biển. Ban ngày trời nắng nhưng đêm xuống là chuyển lạnh, nhiệt độ chênh lệch rất lớn nên hàm lượng dự trữ chất khô, chất ô xy hóa khử, hàm lượng đường, các a xít amin ở mức rất cao, do đó chất lượng chè vượt trội so với nhiều vùng rừng khác.

Còn theo ông Phạm Quang Thận, để quản lý những nương chè hàng trăm năm tuổi đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế với hàng trăm hộ gia đình tham gia canh tác, hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ thông tin vẽ bản đồ vệ tinh 422 ha, xác định từng khu vực, tọa độ cây chè cổ và thuê thiết bị vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) của ATC để giám sát toàn bộ quy trình chăm sóc và hái chè. Qua hệ thống này, bất kỳ lúc nào các chuyên gia của ATC cũng có thể soi, chụp ảnh kiểm tra rừng chè. Khi phát hiện bất cứ vi phạm nào từ quá trình giám sát qua GPS hay kết quả phân tích mẫu từ các đối tác nhập khẩu châu Âu, ATC lập tức rút chứng chỉ hữu cơ quốc tế đã cấp và phải 3 năm sau mới xem xét cấp lại. Với cách làm này, đối tác, người tiêu dùng luôn tin tưởng, yên tâm về chất lượng sản phẩm.