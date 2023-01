Xét xử nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích

13 bị cáo có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng ở khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã phải nhận án tù.



Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng phá rừng có tàng trữ vũ khí trái phép

Cán bộ công an làm việc với một đối tượng gây rối. (Nguồn: Báo Trà Vinh)



Ngày 12/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.



Các bị cáo gồm: Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 1973, ngụ khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải); Thạch Phi (sinh năm 1984), Lý Văn Tâm (sinh năm 2002), Thạch Dương (sinh năm 2000), cùng ngụ khóm 1, thị trấn Long Thành; Phạm Thanh Tiền (sinh năm 1990, ngụ ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải); Đặng Hoàng Nghĩa (sinh năm 1987), Trần Thành Giang (sinh năm 1985) cùng ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải; Thạch Huỳnh (sinh năm 1995), Thạch Quốc (sinh năm 2000) cùng ngụ khóm 1, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải; Đặng Minh Quyền (sinh năm 2005, ngụ khóm 4, phường 1), Nguyễn Văn Cuộc (sinh năm 1983, ngụ khóm 1), Võ Đình Nhật Nguyên (sinh năm 2005, ngụ khóm 2, phường 2) và Nguyễn Can Trường (sinh năm 1982, ngụ ấp Thống Nhất, xã Long Toàn) cùng thị xã Duyên Hải.



Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 24/2/2022, Hòa và Tiền hẹn gặp tại dốc cầu Long Toàn thuộc địa phận khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải để giải quyết bằng cách chém tay đôi.



Tiền đồng ý và gọi cho Nghĩa, Can Trường, Giang, Phi, Huỳnh, Dương, Tâm, Quốc, Phương, Hùng, Lý Văn Trường, Phong Hậu chuẩn bị hung khí.



Nhóm của Hòa có Nguyên, Quyền, Cuộc, Bảo, Trường, Hồng, Hiểu, Nhựt, Đạt và nhiều đối tượng khác.



Khi đến điểm hẹn, Cuộc bị Giang đạp ngã xe làm rơi 3 cục gạch mang theo. Cuộc bỏ chạy phía sau Hòa cùng một số người khác. Lúc này, Hòa chĩa súng về nhóm của Tiền hăm dọa và rượt đuổi Phi, Quốc.



Trần Thành Giang bị Hòa chĩa súng vào đầu, Giang gạt tay và dùng cục gạch đập vào đầu của Hòa làm Hòa ngã xuống đường. Nhóm đối tượng của Hòa dùng gạch, chai bia và gậy 3 khúc tấn công, rượt nhóm của Tiền. Nhóm của Tiền dùng dao, chai bia, bom xăng và gạch tấn công, rượt đuổi nhóm của Hòa chạy ngược lại hướng cầu Long Toàn.



Trong lúc hỗn chiến, Tiền, Nghĩa, Dương, Tâm, Phi dùng 1 dao chém vào Hòa gây thương tích 37%, Tiền giật lấy súng thì bị nổ trúng chân, gây thương tích 2%. Sau đó, Tiền lấy được súng, vỏ đạn và cả nhóm giao nộp cơ quan công an.



Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, kết luận khẩu súng trên là K59 và là vũ khí quân dụng; 2 vỏ đạn là do khẩu K59 bắn ra và trúng vào cơ thể người có thể gây thương vong.



Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Hòa 5 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 4 năm tù về hành vi gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.



Bị cáo Phạm Thanh Tiền bị tuyên phạt 6 năm về tội cố ý gây thương tích và 3 năm về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.



Các bị cáo Thạch Phi, Lý Văn Tâm, Thạch Dương, Đặng Hoàng Nghĩa, Trần Thành Giang, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.



Bị cáo Nguyễn Văn Cuộc 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo Thạch Huỳnh, Thạch Quốc, Nguyễn Can Trường 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.



Các bị cáo Đặng Minh Quyền, Võ Đình Nhật Nguyên 1 năm 6 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo Thanh Hòa-Phạm Hơn (TTXVN/Vietnam+)