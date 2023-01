Xét xử cựu trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng 6 cán bộ ở Đồng Nai  

Cựu trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Long Thành và 6 đồng phạm bị xét xử do liên quan đến những sai phạm đất đai trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.





Ngày 9-1, TAND huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai xét xử Nguyễn Hoàng Nghĩa, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Long Thành, cùng 6 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai tại xã Bình Sơn. Phiên tòa dự kiến diễn trong 3 ngày, từ 9-1 đến 11-1.



Cựu trưởng Phòng TN-MT huyện Long Thành (thứ 2 từ trái qua) và các đồng phạm.



7 bị cáo cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Văn Bế, cán bộ địa chính xây dựng xã; Trần Quốc Tuấn, cựu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Nguyễn Quang Thảo, cựu Tổ trưởng Tổ đăng ký Thống kê Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành; Bùi Văn Hồng, cựu cán bộ đo đạc; Trần Quốc Đạt, cựu Phó giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành; và Dương Thị Duyên, cựu chuyên viên Phòng TN-MT huyện Long Thành.



Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2019, UBND huyện Long Thành kiểm tra, xác minh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bình Sơn đối với thửa đất hơn 0,7 ha cho bà Lê Thị Tho và thửa đất có diện tích gần 1,8 ha cho bà Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Long Thành).



Kết quả xác minh xác định UBND xã Bình Sơn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành, Phòng TN-MT huyện Long Thành đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện Long Thành cấp giấy chứng nhận lần đầu vào ngày 15-5- 2017 với hai thửa đất cho bà Tho và Loan tổng 2,5 ha là không đúng quy định của pháp luật vì đây là đất công do nhà nước quản lý.



Tiếp đó, ngày 10-9-2019, UBND huyện Long Thành có văn bản chuyển vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.



Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, 2,5 ha đất cấp sổ cho người dân nằm trong khu đất 34,8 ha do UBND xã Bình Sơn đã giao cho Trường Trung học Lâm nghiệp số 2 để trồng rừng vào năm 1990. Đến năm 2004, khu đất này đã giao lại cho UBND xã Bình Sơn quản lý.



Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi một phần diện tích để thực hiện các dự án tại Cụm KCN Bình Sơn, phần còn lại 2,5 ha quy hoạch là đất giao thông và đất cây xanh chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch đã giao cho UBND xã Bình Sơn quản lý.



Tuy nhiên, UBND xã Bình Sơn đã buông lỏng công tác quản lý, để cho bà Tho và bà Loan lấn chiếm đất, sử dụng trồng mì, cây tràm trong nhiều năm mà không tiến hành kiểm tra, xử lý.



Đến tháng 3-2017, bà Tho và bà Loan đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu. Sau khi tiếp nhận hồ sơ các cá nhân có trách nhiệm ở UBND xã Bình Sơn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Long Thành và Phòng TN-MT huyện Long Thành thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ mà đã tham mưu UBND huyện Long Thành ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cho bà Tho và bà Loan trái quy định của pháp luật về đất đai.



Sau khi được cấp giấy chứng nhận, giữa năm 2017, bà Tho và bà Loan đã sang nhượng hai thửa đất này với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Hậu quả làm cho Nhà nước bị mất quyền sử dụng đối với hai thửa đất trên.

