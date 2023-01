Tây Ninh: Bắt quả tang vụ xả thải chưa xử lý ra môi trường

(GLO)- Một công ty ở huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) bị công an bắt quả tang khi đang xả nước thải giặt rửa mủ cao su chưa qua xử lý và có màu đen ra môi trường.





Theo đó, vào lúc 13 giờ ngày 10-1, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Công an huyện Tân Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu tiến hành kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sang Trọng Tây Ninh (địa chỉ ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) do bà Nguyễn Thị Thanh Lam (SN 1963, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) là người đại diện pháp luật.

Hình ảnh tại hiện trường.



Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này đang xả nước thải giặt rửa mủ cao su chưa qua xử lý từ khuôn viên công ty ra ao chứa không chống thấm có diện tích khoảng 2000 m2, sau đó cho chảy thẳng ra khu vực ruộng tiếp giáp với biên giới Campuchia, gây ô nhiễm môi trường.



Theo xác định của đoàn kiểm tra, lượng nước thải xả trực tiếp ra môi trường là khoảng 38 m3/ngày. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Công ty dừng việc xả thải, đồng thời tiến hành lấy mẫu tại vị trí xả thải để trưng cầu cơ quan chức năng giám định, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.







HUỲNH LÊ (baotintuc.vn; baotayninh.vn; congan.com.vn)