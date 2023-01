Tạm giam người chồng cưỡng hiếp vợ tại nhà riêng

(GLO)- Ngày 12-1, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn đang tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985, trú tại thị trấn Sa Thầy) để điều tra hành vi “hiếp dâm” đối với... vợ mình là chị T.T.Th. (SN 1985, trú huyện Sa Thầy).





Chị Th. và Vũ kết hôn vào ngày 10-8-2022. Tuy nhiên, do không hợp nên chị Th. nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy xin ly hôn. Hiện vụ ly hôn đã tiến hành hòa giải nhưng không thành công và Tòa vẫn đang thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh công an cung cấp).



“Sau khi hòa giải không thành công, Vũ đã trèo hàng rào đột nhập vào nhà riêng của tôi, sau đó dùng dây trói tay, chân rồi cưỡng hiếp tôi”-chị Th. làm đơn tố cáo Vũ lên cơ quan chức năng.



Vào cuộc điều tra công an đã nhanh chóng triệu tập Vũ lên làm việc. Tại đây, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Ngoài việc bị cưỡng hiếp, chị còn bị Vũ hành hung mặt, mũi trong khoảng thời gian từ 18 giờ tối tới 23 giờ đêm.



Từ những hành vi trên, ngày 10-1, Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Vũ để điều tra hành vi “hiếp dâm”.





HUỲNH LÊ (vietnamnet.vn; nld.com.vn)