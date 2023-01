Rùng mình lời khai của kẻ giết người man rợ ở quận 7 – TP HCM

Sau khi giết nạn nhân, bị cáo còn thực hiện thêm hành vi man rợ.





Sáng 5-1, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Huy (SN 1987; ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Giết người". Vụ án từng gây xôn xao dư luận xã hội về mức độ man rợ.



Trước toà, Trần Huy khai là hàng xóm của anh H.H.V và T.Q.T từ năm 2019. Chiều 26-9-2021, Huy cầm theo dao nhọn đến nhà V hỏi: "Thằng T. đâu", V. trả lời không biết. Sau đó, Huy xông vào nhà anh V., đâm nạn nhân nhiều nhát rồi cắt phần trên cùng của cơ thể của nạn nhân ném ra trước cửa nhà.





Bị cáo Trần Huy tại toà.



Chủ toạ phiên toà hỏi về nguyên nhân bị cáo đã ra tay man rợ như vậy. Huy nói lúc đó bản thân không tỉnh táo, lúc vào nhà hỏi "thằng T. đâu" thì anh V. lao vào chụp con dao nên bị cáo hốt hoảng đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó thì tiếp tục thực hiện hành vi man rợ.



Kẻ thủ ác nói rằng nguyên nhân dẫn tới hành vi của mình vì trước đó nạn nhân V. nhiều lần thách thức, hăm doạ dùng ná bắn. Thêm vào đó, bị cáo cho rằng khoảng 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, anh chị em ông T. thường xuyên chế giễu bị cáo: "Cảm giác như bị tra tấn, khiến tinh thần bị cáo không ổn định".



Đại diện VKSND TP HCM còn cho rằng trước khi ra tay với anh V., Huy còn có ý định tìm giết anh T. Cụ thể, sau khi giết anh V., Huy đã cầm dao đến nhà anh T. nhưng không có người mở cửa nên Huy nhặt đá ném vỡ cửa kính nhà anh T. và 2 nhà kế bên.



Kiểm sát viên nhấn mạnh việc Huy không tìm được anh T. để giết là ngoài ý muốn. Hành vi khách quan của bị cáo đã thể hiện ý thức chủ quan muốn giết anh T., dù tội phạm chưa hoàn thành.



Do đó, VKSND truy tố bị cáo phạm tội giết người thuộc các trường hợp giết 2 người trở lên, thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ.



Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định có đủ có sở khẳng định do xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, bị cáo Huy nảy sinh ý định giết anh V. Hành vi của bị cáo là man rợ, côn đồ. Cáo trạng của VKSND truy tố bị cáo về tội danh và khung hình phạt là có căn cứ nhưng tình tiết giết 2 người không được HĐXX chấp nhận vì không có bằng chứng khác ngoài lời khai ban đầu của bị cáo. Mặt khác, lời khai của anh T. cũng thể hiện cả hai không có mâu thuẫn.



Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định, HĐXX nêu bị cáo ăn năn, hối cải, gia đình đã bồi thường 1 phần thiệt hại cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, các tình tiết này so với hành vi của bị cáo thì không đủ để giảm nhẹ hình phạt, cần có hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo.



Từ đó, HĐXX tuyên tử hình bị cáo Trần Huy về tội "Giết người".



Về dân sự, vợ anh V. - đại diện hợp pháp của bị hại, yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho vợ và 2 con của bị hại mỗi người 400 triệu đồng. Yêu cầu bị cáo phải cấp dưỡng cho con nhỏ 8 tuổi của bị hại mỗi tháng 5 triệu đồng đến khi cháu 18 tuổi.



Bị cáo không chấp nhận bồi thường tất cả các khoản này. Do đó, HĐXX đã tuyên bồi thường dựa trên căn cứ pháp luật.



Trước đó, lời khai của bị cáo về nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến phạm tội của bị cáo không thống nhất nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, giám định về tâm thần của bị cáo. Tuy nhiên, VKSND vẫn giữ nguyên quan điểm, không điều tra bổ sung. Do đó, HĐXX kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét tình tiết này.



Theo Tin-ảnh: Ý Linh (NLĐO)