Quảng Nam: Nhổ trộm 16 củ sâm Ngọc Linh rồi nhờ người lên mạng rao bán  

Sau khi nhổ trộm 16 củ sâm Ngọc Linh, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam nhờ bạn lên mạng xã hội rao bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.





Ngày 5.1, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đang thực hiện biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tin (42 tuổi, ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tín là nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh rồi nhờ người rao bán trên mạng xã hội.



Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát Công an H.Nam Trà My phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn, rao bán sâm Ngọc Linh trên mạng xã hội nên thực hiện các biện pháp theo dõi, đấu tranh.





Huỳnh Văn Tin cùng tang vật. Ảnh: C.X





Khoảng 8 giờ ngày 4.1, phát hiện có người đang bán nhiều củ sâm Ngọc Linh cho một phụ nữ trên địa bàn thôn 1 (xã Trà Mai, H.Nam Trà My), tổ trinh sát đến kiểm tra, đồng thời mời về trụ sở công an để xác minh.



Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên B.V.N (43 tuổi, ở xã Tiên Cảnh), đang đi bán 16 củ sâm Ngọc Linh do Huỳnh Văn Tin trộm cắp tại một vườn trồng trên địa bàn thôn 2, xã Trà Linh.



Công an huyện đã mời Tin để làm việc. Bước đầu, Tin thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 16 củ sâm Ngọc Linh có trọng lượng 1,19 kg (trị giá khoảng 176 triệu đồng), thu giữ 2 điện thoại di động trị giá hơn 34 triệu đồng trên người N.

