Nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành lãnh 11 năm tù

Mức án sơ thẩm đối với các bị cáo:



1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, 14 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 16 năm tù về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt là 30 năm tù.



2. Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, 12 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 13 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt 25 năm tù.



3. Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, 11 năm tù về tội “nhận hối lộ”.



4. Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù về tội “nhận hối lộ”.



5. Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 19 năm tù.



6. Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, 3 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



7. Trịnh Huy Cường, cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), 30 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cho hưởng án treo.



Nhóm bị cáo bị xét xử tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:



8. Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, 12 năm tù.



9. Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC, 6 năm tù.



10. Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên Công ty AIC, 4 năm tù.



11. Nguyễn Tiến Thu, nhân viên Công ty AIC, 3 năm tù.



12. Nguyễn Quang Minh, nhân viên Công ty AIC, 30 tháng tù.



13. Nguyễn Tấn Sỹ, kỹ sư Công ty CP tri thức và công nghệ cao quốc tế, 30 tháng tù.



14. Lê Chí Tuân, Trưởng nhóm hồ sơ Ban Quản lý dự án 1 (Công ty AIC), 3 năm tù.



15. Lê Thị Hương, cựu Phó ban Kế toán (Công ty AIC), 36 tháng tù.



16. Lưu Văn Phương, nhân viên Công ty AIC, 30 tháng tù.



17. Nguyễn Công Tiến, cựu Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Thế hệ mới, 5 năm tù.



18. Ninh Văn Sinh, chuyên viên thẩm định giá Công ty thẩm định giá Thế hệ mới, 4 năm tù.



19. Nguyễn Thị Dung, cựu Giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, 3 năm 6 tháng tù.



20. Vũ Quang Ngọc, cựu Phó giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, 3 năm 6 tháng tù.



21. Phan Minh Trí, cựu Trưởng phòng Hành chính (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai), 6 năm 6 tháng tù.



22. Cao Thị Tám, cựu trưởng phòng thuộc Trung tâm Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), 36 tháng tù, cho hưởng án treo.



23. Phan Thành An, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án, đấu thầu (Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai), 36 tháng tù, cho hưởng án treo.



24. Lê Lâm Đồng, cựu nhân viên Phòng Quản lý dự án, đấu thầu (Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai), 30 tháng tù, cho hưởng án treo.



25. Nguyễn Thành Thái, nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai, 3 năm 6 tháng tù.



26. Nguyễn Quang Vinh, kỹ sư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, 30 năm tù.



27. Nguyễn Thị Nhung, cựu Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai, 4 năm 6 tháng tù.



28. Chu Văn Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương tỉnh Đồng Nai), 36 tháng tù, cho hưởng án treo.



29. Nguyễn Thị Sen, cựu Giám đốc Công ty CP thiết bị y tế và môi trường, 30 tháng tù.



30. Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty MOPHA, 4 năm tù.



31. Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty nha khoa Việt Tiên, 4 năm tù.



32. Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, 30 tháng tù.



33. Lê Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Công ty TNT, 3 năm tù.



34. Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân, 30 tháng tù.



35. Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa, 5 năm tù.



36. Nguyễn Văn Bằng, cựu Giám đốc Công ty Tâm Hợp, 30 tháng tù, cho hưởng án treo.



Về dân sự:



HĐXX buộc các bị cáo Nhàn, Hà, Nga và Công ty AIC phải có trách nhiệm nộp khắc phục hơn 152 tỉ đồng là thiệt hại của vụ án. Trong đó, các bị cáo đã nộp 3,1 tỉ đồng, trừ số tiền này, tòa buộc bị cáo Nhàn nộp hơn 103 tỉ đồng; các bị cáo Hà, Nga và Công ty AIC mỗi người phải nộp 15 tỉ đồng.



Buộc các bị cáo Thành, Thái, Vũ nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để sung công; buộc bị cáo Thu nộp lại 1 tỉ đồng. Tòa ghi nhận các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền này.



Buộc Công ty TNT nộp hơn 3,5 tỉ đồng, Công ty TNHH Tạ Thiên Ân nộp hơn 640 triệu đồng, Công ty nha khoa Việt Tiên nộp hơn 120 triệu đồng, Công ty Tâm Hợp nộp hơn 2,8 tỉ đồng, Công ty Thành An Hà Nội nộp hơn 1,9 tỉ đồng và Công ty Cát Vân Sa nộp hơn 1,2 tỉ đồng. Số tiền này là khoản thu lời bất chính, cần sung công.