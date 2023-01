Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm sát việc khởi tố 1.185 vụ/1.670 bị can

(GLO)- Sáng 5-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Ảnh R'Ô HOK

Năm 2022, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố 1.185 vụ/ 1.670 bị can (tăng 41 vụ, giảm 62 bị can so với năm 2021). Trong đó, đã khởi tố 1 vụ/5 bị can về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; 435 vụ/751 bị can các tội phạm về trật tự an toàn xã hội; 579 vụ/669 bị can về tội phạm về kinh tế, môi trường và xâm phạm sở hữu; 162 vụ/ 225 bị can về tội phạm về ma túy; 7 vụ/18 bị can về tội phạm về tham nhũng chức vụ. Đồng thời, đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 2.382 nguồn tin về tội phạm; ban hành 2.121 văn bản đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 104 cuộc. Trong đó có 28 cuộc tại Cơ quan điều tra, 16 cuộc tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và 60 cuộc tại Công an cấp xã. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 980 người; kiểm sát việc tạm giam 2.014 bị can; phê chuẩn lệnh tạm giam 514 bị can.

Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát điều tra 1.601 vụ/2.383 bị can; kiểm sát giải quyết vụ án trong giai đoạn truy tố 931 vụ/1.741 bị can; trong đó, đã giải quyết 925 vụ/1.733 bị can (đạt tỷ lệ 99,4%, vượt chỉ tiêu 4,4%). Kiểm sát xét xử 1.307 vụ/ 2.449 bị cáo; phối hợp với cơ quan chức năng xét xử lưu động 10 vụ; tổ chức 13 phiên tòa giả định tại trường học, các thôn, làng, tổ dân phố; ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm, 86 kiến nghị yêu cầu với Cơ quan điều tra, Toà án.

Cũng trong năm 2022, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát việc thụ lý 8.884 vụ, việc; kiểm sát việc giải quyết 6.595 vụ, việc. Trong đó, xét xử và mở phiên họp 1.280 vụ, việc; Viện Kiểm sát cũng đã tham gia 1.120 phiên tòa, phiên họp (đạt 100% số phiên tòa, phiên họp mà Viện Kiểm sát phải tham gia theo quy định của pháp luật).

Thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh R'Ô HOK

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và biểu dương các kết quả ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác thanh tra nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác phòng-chống tội phạm, kiến nghị, kháng nghị đúng pháp luật. Đồng thời, chủ động thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trao "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân" năm 2022 và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 3 đơn vị và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022 cho 9 đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

