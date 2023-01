Không có vụ cướp 4,9 tỷ đồng như đơn trình báo của một giám đốc

(GLO)- Ngày 10-1, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Pleiku triệu tập tất cả các nghi can trong vụ một giám đốc trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng để xác minh và đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Công an Pleiku vào cuộc điều tra vụ Giám đốc một công ty trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, ông Lê Viết Hạnh (SN 1988, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)-Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là người đã viết đơn trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng có quan hệ họ hàng và buôn bán với ông Lê Viết Chín-Giám đốc doanh nghiệp tư nhân P.L. (đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

Năm 2022, ông Chín và vợ là bà H.T.H. có thế chấp 7 sổ đỏ cho vợ chồng ông Lê Thành Trí và bà T.T.M.L. (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) để vay 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, một thời gian sau, bà H. vợ ông Chín có đến nhà ông Trí mượn lại 7 sổ đỏ để thế chấp vào ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Gia Lai. Tối 3-1-2023, vợ chồng ông Trí đến nhà ông Chín đòi lại số tiền 5 tỷ đồng mà ông Trí đã cho mượn trước đó. Tại đây, ông Chín đã viết giấy: “Hẹn 7 giờ 30 phút ngày 4-1-2023 sẽ trả nợ”. Đến sáng 4-1, ông Trí cùng anh T.V.T. (em bà L.) đến nhà ông Chín để lấy 5 tỷ đồng. Sau đó, ông Chín đã lấy xe ô tô BKS 43A-237.25 của mình giao cho ông Trí lái chở ông Hạnh và anh T. cùng đi đến ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Gia Lai rút 5 tỷ đồng (trừ 100 triệu đồng tiền thuế bảo hiểm tiền vay nên chỉ rút được 4,9 tỷ đồng). Sau khi rút được tiền thì mọi người về lại trước nhà ông Lê Viết Chín. Lúc này ông Chín nói với ông Trí: “Em cầm tiền qua xe của em đi” nên ông Trí đã mở cửa xe lấy tiền rồi lên xe của mình để cùng mọi người về nhà.

Tại cơ quan Công an, ông Lê Viết Hạnh khai rằng, số tiền 4,9 tỷ đồng ông dùng để giao dịch mua bán mì lát với ông Lê Viết Chín, không biết gì về nợ nần giữa ông Chín và ông Trí nên mới viết đơn trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, ngày 5-1-2023, ông Lê Viết Hạnh có đơn gửi Công an TP. Pleiku trình báo rằng, vào lúc 9 giờ ngày 4-1, ông đến ngân hàng để rút số tiền 4,9 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty. Khi đang điều khiển xe ô tô về trước số nhà 72 Tăng Bạt Hổ (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) thì có 2 người đàn ông mở cửa xe ô tô của ông để lấy bịch ni lông bên trong chứa 4,9 tỷ đồng rồi rời đi.

LÊ ANH