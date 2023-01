Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Trọng (SN 1996, trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Trọng. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Trước đó, vào ngày 19-12-2022, Công an phường An Phước (thị xã An Khê) nhận được tin báo của ông L.M.H (trú tại tổ 2, phường An Phước) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 1,9 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường tiến hành điều tra và xác định Nguyễn Thành Trọng là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trọng về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, đối tượng Trọng đã có 3 tiền án về trộm cắp tài sản.

Hiện, Trọng đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã An Khê để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

R’Ô HOK