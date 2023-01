Đón lõng đối tượng từng có tiền án giết người, đội phó ma túy bị đâm trọng thương  

Liên quan vụ án ma túy, một đội phó Công an TP Nha Trang cùng đồng đội thực hiện truy bắt trong đêm và bị đối tượng truy nã đâm bị thương.



Ngày 3.1, Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.Nha Trang cho biết, liên quan đến vụ án ma túy trên địa bàn, Thiếu tá Lương Duy Quốc Thái - Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ trong đêm, mặc dù bị thương nhưng nhưng vẫn dũng cảm khống chế bằng được đối tượng truy nã có hung khí.

Đối tượng Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Phương Linh



Trước đó, ngày 2.1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Nha Trang vây bắt nghi phạm khi đang trên đường mang thuốc lắc đến một nhà nghỉ trên địa bàn để bay lắc cùng nhóm bạn.



Tại cơ quan công an, đối tượng này khai mua thuốc lắc của người tên Bảo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, thiếu tá Lương Duy Quốc Thái - Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng 2 cán bộ trinh sát vào cuộc truy lùng nghi phạm tên Bảo.



Đến 22h ngày 2.1, tổ công tác đã tìm ra đối tượng Bảo đang có mặt tại căn nhà cấp 4, tổ 14 Ngọc Thảo, thuộc phường Ngọc Hiệp (TP.Nha Trang).



Tổ công tác lên phương án và thực hiện tiếp cận căn nhà, phát hiện Bảo và 2 đối tượng rời khỏi nhà nên bố trí đón lõng trên đường các đối tượng di chuyển.



Khi thấy công an yêu cầu dừng xe, các đối tượng đã lao thẳng xe máy về phía tổ công tác. Thiếu tá Lương Duy Quốc Thái tránh được và lập tức khống chế nghi phạm Huỳnh Văn Bảo (sinh năm 2000, trú tại tổ 12 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước).



Trong lúc khống chế, đối tượng đã bất ngờ rút dao nhọn đâm liên tiếp về phía thiếu tá Thái. Nhưng thiếu tá Thái đã quật ngã được nghi phạm. Sau khi 3 đối tượng đều bị khống chế và di lý về cơ quan công an, Thiếu tá Lương Duy Quốc Thái mới phát hiện bị thương.



Lúc này, đồng đội đưa thiếu tá Thái đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra vết thương, kết quả bị đâm đứt gân tay tại vị trí giữa ngón số 1 và ngón số 2; vùng mí mắt bị vết dao đâm kéo dài từ mí mắt trái lên vùng trán bên phải.



Được biết, đối tượng Bảo từng có 1 tiền án về tội giết người, 1 tiền án về tội trộm tài sản và đang bị truy nã toàn quốc vì liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.



