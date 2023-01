Đình chỉ hoạt động Kho chứa nông sản thuộc Công ty TNHH Tuyết Long Gia Lai

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có Thông báo số 36/TB-PC07 về việc đình chỉ hoạt động Kho chứa nông sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tuyết Long Gia Lai.

Trước đó, ngày 5-1-2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định đình chi hoạt động số 35/QĐĐC đối với Kho chứa nông sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tuyết Long Gia Lai do ông Thái Minh Luận làm Giám đốc (địa chỉ: xã la Bãng, huyện Chư Prông). Lý do: quá thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chừa cháy" nhưng vi phạm chưa được khắc phục.

Quyết định đình chỉ nói trên được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ gửi đến UBND huyện Chư Prông, UBND xã Ia Băng để biết và phối hợp thực hiện.

Theo Quyết định số 35/QĐĐC của Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Kho chứa nông sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tuyết Long Gia Lai bị đình chỉ hoạt động kể từ 9 giờ ngày 5-1-2023 vì căn cứ thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ tại cơ sở chưa được loại trừ; vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ việc, trước đó, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Kho chứa nông sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tuyết Long Gia Lai đã có hành vi vi phạm: Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Ngày 16-12-2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của kho chứa từ 10 giờ, ngày 16-12-2022 đến 10 giờ, ngày 4-1-2023.

TRẦN ĐỨC