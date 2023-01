Đà Nẵng: Truy nã hotgirl bỏ trốn khi đường dây ma túy bị 'chặt đứt'  

Từ Thừa Thiên - Huế vào TP.Đà Nẵng kiếm việc làm nhưng từ những cuộc vui ở các tụ điểm, hotgirl Nguyễn Mai Diễm Phương bắt đầu buôn bán ma túy, lấy hàng khay Ketamine, thuốc lắc để bán lẻ cho dân chơi.





Ngày 4.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay vừa ra quyết định truy nã một hotgirl bán ma túy nhưng bỏ trốn khi bị truy xét.



Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu, ra quyết định truy nã Nguyễn Mai Diễm Phương (25 tuổi, ngụ P.An Cựu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), về hành vi mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, ngày 16.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã khởi tố bị can đối với hotgirl này.



Trước khi bỏ trốn, Phương ở tòa nhà B1, Khu chung cư P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.



Hotgirl Nguyễn Mai Diễm Phương bị truy nã. Ảnh: Văn Tiến





Theo điều tra, Phương từ TP.Huế vào TP.Đà Nẵng tìm việc làm, tuy nhiên Phương theo bạn bè thường xuyên tụ tập ở các tụ điểm ăn chơi và sử dụng trái phép ma túy.



Để có tiền tiêu xài, Phương nhận ma túy bán lẻ cho dân chơi. Ngày 24.4.2022, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) triệt xóa đường dây ma túy lớn, trong đó Phương với vai trò là một “đại lý” phân phối, bán lẻ ma túy cho đường dây này.



Qua xác minh, công an quận xác định hotgirl Nguyễn Mai Diễm Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Theo Văn Tiến (TNO)