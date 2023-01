Công an TP. Pleiku bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 6-1, Công an TP. Pleiku cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tuấn Hoàng Thịnh (SN 1994, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy; tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thế Công (SN 1991, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 1-1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Pleiku đã phối hợp cùng Công an phường Yên Thế bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán T.Q. (số 45 Võ Văn Kiệt, tổ 3 phường Yên Thế, do Công làm chủ quán). Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hai gói ni lông bên trong chứa ma túy dạng khay, có trọng lượng hơn 3,27 gram cùng các vật dụng dùng để sử dụng ma túy.

Đối tượng Đỗ Tuấn Hoàng Thịnh cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP.Pleiku

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đến quán của Công để sử dụng ma túy và được Công đồng ý. Tại đây, Thịnh đã cung cấp ma túy tổng hợp cùng các dụng cụ sử dụng ma túy cho các đối tượng. Tiếp tục khám xét xe ô tô BKS 81A-284.87 là phương tiện mà Đỗ Tuấn Hoàng Thịnh đang sử dụng, lực lượng Công an thu giữ thêm 300 viên thuốc lắc, có trọng lượng hơn 146,5 gram; 1 bì và 9 gói ni lông chứa ma túy dạng khay, có trọng lượng hơn 98,4 gram.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận vào ngày 27-12-2022, đối tượng đã chuyển khoản cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) ở TP. Hồ Chí Minh 106,5 triệu đồng để mua hơn 248,3 gram ma túy với mục đích về bán kiếm lời. Sau đó, số ma túy này được gửi về cho Thịnh qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Khi nhận được hàng, Thịnh mang đến quán T.Q. và lấy ra một phần để cung cấp cho các đối tượng sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự Thịnh và Công, riêng 6 đối tượng còn lại đã bàn giao cho Công an phường Yên Thế để xử lý theo thẩm quyền.

LÊ ANH