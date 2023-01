Công an thị xã An Khê tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng Nguyễn Trường Tồn (bên trái) và Dương Văn Lực. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Trước đó, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 12-1-2023, Công an thị xã An Khê kiểm tra tại nhà số 02 Nguyễn Trung Trực, tổ 7, phường An Phú, thị xã An Khê, do Dương Văn Lực (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Trường Xuân, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) thuê ở. Tại đây lực lượng Công an phát hiện 6 đối tượng gồm: Dương Văn Lực, Nguyễn Trường Tồn (SN 1987, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) và 4 đối tượng khác có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng trên đĩa còn dính chất bột màu trắng, 1 ống hút làm từ tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng; các đối tượng khai nhận chất bột màu trắng là ma túy dạng khay (Ketamine) đang sử dụng. Qua test nhanh cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận Lực chuẩn bị ma túy, địa điểm và dụng cụ; Tồn giúp Lực xào ma túy để các đối tượng cùng sử dụng. Công an thị xã An Khê đã bắt người phạm tội quả tang đối với Dương Văn Lực và Nguyễn Trường Tồn về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật có liên quan và lập biên bản xử lý 4 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

AN PHÁT