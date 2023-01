Công an Chư Păh xứng đáng lá cờ đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong các mặt công tác, Công an huyện Chư Păh đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Năm 2022, Công an huyện được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2022, Công an huyện Chư Păh đã cụ thể hóa bằng những cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, Công an huyện đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, nhất là việc ứng dụng hiệu quả mạng xã hội để từng bước đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu. Cùng với đó, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn xây dựng trang Zalo kết nối với các thôn, làng và hệ thống chính trị ở cơ sở để thường xuyên đưa tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các tổ tự quản tại cơ sở để tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm, tai nạn giao thông.

Ngoài ra, để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt kết quả cao, Công an huyện đã hướng dẫn Công an cấp xã chọn các làng trọng điểm xây dựng mới các mô hình: “Làng nông dân tự quản về ANTT”, “Gia đình phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình”, “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Làng nói không với tệ nạn xã hội”, “Làng thanh niên không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”… Cùng với đó, để nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong phục vụ Nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong toàn lực lượng và lấy kết quả của việc thực hiện phong trào làm tiêu chí bình xét, xếp loại thi đua hàng tháng. Nhờ lồng ghép, đưa các nội dung thực hiện phong trào thi đua vào thực tiễn công tác, chiến đấu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã xác định cho mình mục tiêu rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ, sẵn sàng đảm nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh (thứ 3 từ trái sang) nhận cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 của Bộ Công an (ảnh Công an tỉnh cung cấp).

Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh-cho biết: Năm 2022, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an huyện đã diễn ra sôi nổi, đi vào thực chất, hướng về cơ sở gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất do Công an tỉnh giao. Nhờ làm tốt các mặt công tác, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, không để xảy ra hoạt động tội phạm có tổ chức, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…

Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh: Thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động phòng-chống tội phạm, đạt nhiều kết quả khả quan. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

“Với hình thức, nội dung tổ chức phong phú, đa dạng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Công an huyện Chư Păh đã thực sự trở thành động lực tinh thần quan trọng, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác. Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định và có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đã đạt nhiều kết quả quan trọng”-Thượng tá Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.

Nổi bật trong năm 2022, Công an huyện Chư Păh đã tổng rà soát, lập danh sách, trực tiếp gọi hỏi răn đe 160 đối tượng hình sự, ma túy và 85 đối tượng liên quan đến kinh tế, môi trường. Đơn vị cũng đã điều tra, làm rõ 42 vụ án với 54 đối tượng liên quan, tỷ lệ phá án đạt hơn 93%; lập 6 hồ sơ đưa đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển Chính phủ điện tử, năm qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp căn cước công dân cho 7.010 người (nâng tỷ lệ cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện đạt hơn 98%). Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cộng đồng như: tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; tham gia hiến máu tình nguyện, phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa… Những việc làm này đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.